恩主公醫院與台大團隊 「腸道菌能影響記憶」研究登國際期刊

恩主公醫院教研部及台大醫學院腦與心智科學研究所共同登上國際頂尖期刊《美國國家科學院院刊》。（恩主公醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕恩主公醫院教研部主任范守仁及台灣大學醫學院腦與心智科學研究所長王培育，共同指導團隊的最新研究「腸道菌能影響記憶」登上國際頂尖期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS），研究發現腸道菌不僅影響腸胃健康，更與「記憶力」息息相關。研究證實，當腸道菌消失時，記憶力也會隨之中斷；而補充益生菌後，記憶功能能夠恢復，顯示腸道菌在大腦與記憶維持上扮演關鍵角色，此成果不僅深化腸道與大腦的科學理解，更為失智症與相關神經退化疾病的早期預防提供新契機。

范守仁指出，在自然界中，寄生蜂是果蠅幼蟲的頭號天敵。研究團隊模擬這種生存威脅，發現當母果蠅親眼目睹寄生蜂時，會產生「痛苦記憶」，接下來數天大幅減少產卵，以尋找更安全的環境，保護下一代。這種「因恐懼而停止產卵」的行為，正是果蠅長期趨避記憶的展現。

請繼續往下閱讀...

王培育指出，當研究人員利用抗生素或無菌培養方式，清除果蠅腸道中的共生菌後，果蠅雖然在當下仍會因寄生蜂出現而短暫受到驚嚇，但隔天就恢復正常產卵，無法維持長期記憶。「它明確指出了腸道菌對於宿主形成特定記憶的必要性，這就像一支軍隊，腸道菌就是後勤補給官，一旦補給斷了，前線大腦的記憶部隊就無法持續作戰。」

研究團隊為找出是哪些腸道菌在其中扮演關鍵角色，進一步移植菌群，證實當無菌果蠅補充益生菌後，記憶力得以恢復。特別是「植物乳桿菌」（Lactobacillus plantarum, LP菌），能讓果蠅的記憶重啟；若再搭配「果實醋酸桿菌」（Acetobacter pomorum, AP菌），效果更顯著且持久。研究結果顯示，不同菌株之間的協同作用，能為大腦記憶功能帶來一加一大於二的效果。

研究團隊模擬果蠅（左）遇到頭號天敵寄生蜂（右）的生存威脅環境，證實腸道菌對記憶維持。（恩主公醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法