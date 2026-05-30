高醫舉辦多發性骨髓瘤病友會，打造社區支持照護模式。（高醫提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）癌症中心，建構以癌友家庭為中心的社區照護模式，與血液腫瘤內科、社團法人台灣髓緣之友協會於今（30）日共同舉辦「2026年『髓』心同行多發性骨髓瘤病友會」。

活動吸引了眾多病友、家屬齊聚一堂，活動內容包含最新的醫療新知，更開創性地結合「病友經驗分享」與「藝術療癒增能對談」，陪伴病友在漫長的抗癌路上找到內外支持的力量。

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高醫表示，多發性骨髓瘤（Multiple Myeloma）是一種源自骨髓中漿細胞的血液惡性腫瘤，過往由於疾病特性複雜且易復發，常令病友感到徬徨，隨著近年來標靶藥物、免疫療法及骨髓移植技術的突飛猛進，多發性骨髓瘤的療效與存活率已大幅提升，疾病逐漸走向「慢性病化」。

當存活時間延長，病友在漫長療程中「如何帶病生活」的心理需求，便躍升為核心議題，高醫陳芳銘副院長表示，高醫身為大學附設醫院及醫學中心，以病人為中心的卓越全人健康照護是我們的宗旨，病友在治療過程中的身體痛苦與對復發的焦慮，往往會形成龐大的心理壓力。因此，如何協助病友心理調適、建立支持網絡，是現代癌症整合照護中不可或缺的一環。

此外，在多發性骨髓瘤的各項治療中，「骨髓移植」因程序繁複且需進入隔離病房，被視為最具挑戰性的考驗，此次病友會特別邀請勇敢跨越移植關卡的病友羅小姐，分享她如何穩定心境、配合醫療腳步的抗癌歷程。

活動也聚焦於多發性骨髓瘤的最新醫學進展與預防照護，由癌症中心蕭惠樺主任及血液腫瘤內科許瑞峰醫師，介紹最新的臨床治療趨勢，並宣導癌症篩檢早期發現與定期追蹤的重要性，並針對病友及家屬提出的日常照護、副作用調理等疑問進行回答，緩解了大家抗癌路上的焦慮與徬徨。

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