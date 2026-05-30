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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

胰臟癌存活期翻倍！哈佛實驗室瘋狂點子成真 新藥有望改寫癌症治療

2026/05/30 15:09

胰臟癌被視為死亡率最高的癌症之一。最新臨床試驗顯示，一種新型「分子膠」藥物可望大幅延長部分晚期患者存活時間，讓過去被認為難以治療的胰臟癌出現新的治療曙光；示意圖。（圖取自freepik）

胰臟癌被視為死亡率最高的癌症之一。最新臨床試驗顯示，一種新型「分子膠」藥物可望大幅延長部分晚期患者存活時間，讓過去被認為難以治療的胰臟癌出現新的治療曙光；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一個當年被許多科學家認為「不可能成功」的實驗室構想，如今可能改變癌症治療格局。美國生技公司Revolution Medicines開發的新藥，在晚期胰臟癌大型臨床試驗中，將患者中位存活期從6.7個月延長至13.2個月，幾乎翻倍。這項成果也讓一種被稱為「分子膠」的新藥技術，成為全球藥廠與投資人爭相押注的熱門領域。

根據《彭博》報導，這項技術最早源自哈佛大學化學生物學家維爾丁（Gregory Verdine）的構想。他認為，許多致癌蛋白躲藏在細胞內部，傳統藥物難以鎖定，但若能透過化學方式把這些有害蛋白「黏」到其他蛋白上，或許就能阻斷其作用。當時不少人認為這個想法過於瘋狂，幾乎不可能實現。

目前多數藥物都是透過卡住蛋白質上的特定結構發揮作用，但科學界估計，人體約80%的蛋白質缺乏可供藥物結合的位置，因此長期被視為「無法成藥」目標。

八成蛋白過去被視為無法成藥　分子膠技術打開新戰場

分子膠技術則採取不同策略，不是直接攻擊癌細胞，而是像黏著劑一樣，把有害蛋白與其他蛋白連結在一起，進而抑制其功能，甚至促使其被細胞清除。

Revolution Medicines開發的藥物daraxonrasib，便是利用這種原理對付與多種癌症相關的KRAS致癌蛋白。多年來，KRAS一直被視為癌症研究領域最棘手的目標之一，因此這次臨床成果格外受到矚目。

隨著臨床成果公布，多家國際藥廠已開始大舉布局相關技術。諾華、羅氏、禮來與嬌生等藥廠近年陸續投入數十億美元，與相關新創公司簽署合作協議，希望搶占下一波癌症治療市場。

分析師預估，若後續審查順利，daraxonrasib有望成為年銷售額超過70億美元的重磅藥物。更重要的是，研究人員認為，分子膠技術未來不僅可望應用於胰臟癌，也可能延伸至肺癌、攝護腺癌及自體免疫疾病等領域。

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