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健康網》吃攝護腺藥怕「不行」 醫破迷思：2類藥副作用大不同

2026/05/30 19:20

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，常見攝護腺藥物主要分為2類，作用機轉與副作用也不同，若出現影響性功能狀況，可與醫師反映調整，應能獲得改善；情境照。（圖取自freepik）

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，常見攝護腺藥物主要分為2類，作用機轉與副作用也不同，若出現影響性功能狀況，可與醫師反映調整，應能獲得改善；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性因攝護腺肥大問題就醫，卻擔心藥物影響「雄風」而不敢規律用藥。對此，鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，臨床常見攝護腺藥物主要分為2類，作用機轉與副作用也不同，若出現影響性功能狀況，可與醫師反映調整，應能獲得改善。提醒切勿因坊間傳言「吃攝護腺藥讓人軟趴趴」而自行停藥，導致影響睡眠，甚至可能造成膀胱、腎臟損害，錯失治療與改善的機會。

蘇信豪於臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」發文分享，曾有50多歲男性因攝護腺肥大，每晚需起床排尿3、4次，睡眠品質大受影響而就醫，卻因聽聞「吃攝護腺藥會陽痿」，不敢按時服藥。他指出，攝護腺肥大若長期不處理，不只影響睡眠，還可能導致膀胱功能受損，甚至尿液逆流、影響腎臟功能。

攝護腺2大用藥大解析

蘇信豪進一步說明，目前臨床上常見的攝護腺藥物主要分2種，它們的機轉和副作用大不同：

甲型阻斷劑 （Alpha-blockers）：這類藥物主要是讓攝護腺跟膀胱頸的平滑肌放鬆，幫助你尿尿更順暢。它不會影響性慾，也不會影響勃起硬度，少部分患者可能會遇到精液量變少，主要原因是攝護腺放鬆後產生的「逆行性射精」（精液往膀胱方向走），對身體完全無害，停藥後就會自然恢復。

5-α還原酶抑制劑 （5ARi）：這類藥物的作用是抑制男性荷爾蒙轉換，從根本讓攝護腺的體積縮小。它確實有部分機率（3-15%）會稍微影響性慾，進而讓勃起功能受到影響。但這個副作用是可逆的，若在服藥期間感覺到變化，記得回診時和醫師反映，可透過減少劑量或暫時停藥來調整，功能很快就能改善。

蘇信豪提醒，攝護腺肥大如果不處理，長期下來不僅影響睡眠品質，還可能導致膀胱功能受損，甚至尿液逆流影響腎臟功能。現代醫學進步，提醒千萬不要因為害怕「傳聞中」的副作用而偷偷停藥，錯失治療與改善生活品質的機會。

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