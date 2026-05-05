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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》代謝慢半拍不是年紀大 營養師點名3習慣是元凶

2026/05/05 10:42

營養師張馨方指出，代謝變慢不一定是年齡造成，也可能與日常生活習慣有關，如久坐、常吃精緻糖，都可能影響代謝效率；情境照。（圖取自freepik）

營養師張馨方指出，代謝變慢不一定是年齡造成，也可能與日常生活習慣有關，如久坐、常吃精緻糖，都可能影響代謝效率；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕到了一定年紀之後，許多人會發現，體重越來越難控制，明明吃得不多，體重卻遲遲降不下來。對此，營養師張馨方指出，代謝變慢不一定都是年齡造成，也可能與日常生活習慣有關，如水喝太少、久坐不動、常吃精緻糖，都可能讓身體進入「省電模式」，影響代謝效率。

3壞習慣拖垮代謝率

張馨方於臉書粉專發文表示，常見讓代謝龜速化的3大地雷習慣，包括：

水分攝取嚴重不足：燃燒脂肪需要大量水分參與化學反應，當水喝不夠，身體這座「化學工廠」就會因為缺料而停工。很多人以為喝咖啡、喝茶就算補水，但咖啡因利尿，反而可能讓你更缺水，當身體處於微脫水狀態，代謝效率就會直接打折扣。
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坐著的時間比站著長：現代人工作忙碌，一坐就是8小時起跳。雖然有些人晚上可能去健身房報到1小時，但這無法抵消久坐帶來的負面影響。長期久坐會讓身體的NEAT（非運動性活動產熱）極低，肌肉收縮減少、血液循環變慢，正是讓代謝一蹶不振的主因。

習慣性掉進「甜蜜圈套」：當壓力大或下午昏昏欲睡時，習慣隨手吃塊餅乾或含糖飲料來犒賞自己，這就是啟動「能量斷電倒數」。這些精緻醣類會讓血糖瞬間飆升，隨後引發胰島素大量分泌，胰島素一旦超時加班，身體就會被鎖死在存脂肪模式，代謝自然跑不動。

重啟代謝3個小撇步

張馨方建議，日常想要讓代謝重啟，應掌握以下3個小撇步：

喝水量要達標：每天喝足體重x30–40cc的水量，如果不愛喝白開水，也可加2片檸檬增加風味，關鍵是讓身體有水可以用。

設定起身鬧鐘：每個小時強迫自己站起來走動、倒杯水或伸個懶腰，增加日常的小活動，比單純去健身房1小時對代謝的幫助更全面。

拒絕精製糖：想吃甜時，換成冷凍地瓜、水煮馬鈴薯或一小把堅果，原型食物能讓血糖平穩輸出，當胰島素不搗亂，代謝才有機會重回正軌。

張馨方強調，日常生活調整喝水達標、不久坐、拒絕精緻糖這3個小細節，別再讓身體處於省電模式，有助重新找回代謝燃燒的感覺。

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