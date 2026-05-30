健康網》以為痔瘡竟是直腸癌「如大出腫塊」醫談新治療指引

一名年輕女性原本以為排便出血是痔瘡造成，沒想到竟是直腸癌。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕義大醫院大腸直腸外科主任在臉書粉專「陳致一醫師」表示，直腸癌近年來的確有越來越年輕化的現象，而且依自己的體感，好像年輕的患者往往都比較嚴重。

陳致一透過一名青壯年女子個案來說明：這位病患因肛門出血就醫「去診所看了好幾次，都說是痔瘡。」個案說明，「一直到有一天我大便之後，感覺好像把一團腫塊大出來，我才驚覺一定要去做詳細的檢查。」檢查後才發現是直腸癌。陳致一表示，肛門出血絕大部分是痔瘡或者肛裂引起的，「是我們專科醫師，需要特別小心的地方」。

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陳致一表示，拜醫學先進們不斷努力，直腸癌的治療一直不斷地更新，現在最新的治療指引建議：進行「放射線治療」連續5次（或25次低劑量）；「輔助性化學治療」每兩週一次，共六次。然後再進行最後階段「根除性手術」。通常還會加做一個暫時性人工肛門，所以三個月之後再接受「人工肛門關閉手術」。這一完整的療程下來，前前後後順利的話也超過半年，期間不安、焦慮、副作用等等，很折磨人，難以言喻。

個案在經過放射線治療加上化學治療後，反應真的非常好，腫瘤戲劇化地縮小，但便腫瘤肉眼都快看不到，繼續完成最後的根除性手術，最後我們也幫她保留了完整的肛門，還把整個骨盆腔的淋巴結都清了遍。

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