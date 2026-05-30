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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

HPV疫苗問世20周年了 李秉穎：青少年男女都該接種

2026/05/30 16:14

台灣疫苗推動協會理事長、感染科醫師李秉穎指出，HPV疫苗是少數可直接預防癌症的公共衛生介入措施之一。（記者吳亮儀攝）

台灣疫苗推動協會理事長、感染科醫師李秉穎指出，HPV疫苗是少數可直接預防癌症的公共衛生介入措施之一。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣人類乳突病毒（HPV）疫苗問世邁入20周年，累計接種人數已近280萬人。台灣疫苗推動協會理事長、感染科醫師李秉穎指出，HPV疫苗是少數可直接預防癌症的公共衛生介入措施之一。台灣推動青少年男女共同接種有助更全面降低國人HPV相關癌症負擔。

2025年9月起，國民健康署宣布實施國中男女生共同施打HPV疫苗的公費政策，在東亞各國為領先實施的國家。我國截至今（2026）年5月統計，男童疫苗覆蓋率已達81.6%，女童覆蓋率已穩定達到9成，與世界衛生組織標準相符。

人類乳突病毒對男性健康的影響不容忽視，除可能與口咽癌等癌症相關外，也帶來可觀的疾病與經濟負擔。沐橙診所耳鼻喉科院長張益豪引用今年4月於比利時布魯塞爾舉辦的「消滅歐洲HPV相關癌症：進展、缺口與前進之路」論壇內容指出，國際對男性HPV相關疾病認識日益提升，癌症防治策略也正由過去較聚焦子宮頸癌，逐步轉向以不分性別的整體防癌思維進行規劃，特別是口咽癌所造成的疾病與經濟負擔日益受到重視。

亞洲大學附設醫院泌尿科主任邱鴻傑以澳洲經驗說明，將男性納入HPV疫苗政策，不僅有助降低生殖器疣等HPV相關疾病發生，也能減輕反覆治療帶來的醫療負擔。

他指出，研究顯示，澳洲在推動男女共同施打後，異性戀男性生殖器疣診斷已下降約45%，另一方面，男性生殖器疣在首次發作後仍可能出現高達44.3%的復發率，反映此類疾病往往不是一次治療即可結束，後續仍可能需要多次門診或處置。

林口長庚婦產科周宏學醫師指出，台灣自1995年推行免費子宮頸抹片檢查以來，子宮頸癌標準化發生率已從每十萬人25.2人，降至2022年的7.6人，整體下降逾七成，顯示篩檢政策對癌症早期發現與疾病負擔降低具有明確成效。

他表示，隨著近年導入HPV檢測與疫苗政策，台灣已逐步建立相對完整的防治體系；然而目前願意主動接受篩檢的民眾比例仍有提升空間，部分原因可能與對抹片檢查的陌生、擔心不適或缺乏了解有關，未來如何透過更清楚的衛教溝通協助民眾理解篩檢流程、目的與重要性，仍是提升整體防治成效的關鍵。

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