「台北仁濟院」跨海至澎湖嵵裡社區義診 服務零距離

澎湖縣政府衛生局戒菸宣導無孔不入，義診也看見賣力宣導。（澎湖縣衛生局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台北仁濟院由院長、乳房名醫林水龍院長領軍，跨海在澎湖嵵裡里活動中心進行義診服務，不少民眾及鄰近里民紛紛前來義診。澎湖縣政府衛生局長陳淑娟及國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全，也到現場關心整個義診活動的進行。

台北仁濟院連續7年從台北攜帶了完整的醫療設備，到澎湖義診；每次義診，都受到民眾們的歡迎與好評，讓澎湖離島居民也可以享有最好的醫療服務。澎湖縣長陳光復及議長陳毓仁也特別感謝台北仁濟院多年來的愛心付出，持續的守護澎湖居民的健康。

此次義診服務項目包括乳房外科、內科、復健科、檢驗室等單位，包括各式檢查有乳房超音波、腹部超音波，骨密度儀、身體組成分析儀等儀器也都一應俱全。林水龍是乳房外科的名醫，也是2009年台灣醫療典範獎得主，各科的醫師為長者細心看診，各項檢查完成後都可以得到台北仁濟院及衛生局提供的小禮物，讓每位民眾們都是帶著滿足的笑容返家。

現場除了義診服務外，衛生局也特別設立了「菸害防制宣導攤位」，透過衛教講解及戒菸資源介紹（包括戒菸專線、門診服務）等。林水龍院長允諾捐贈乳房攝影車給衛生局，用主動出擊方式擴大服務對象，提供巡迴社區、職場的到點服務，讓忙碌的職業婦女免請假、免舟車勞頓，並且到點服務將可解決醫療的城鄉差距問題，解決偏遠地區、身障及弱勢族群婦女檢查的不便性，可同時提供「安全、友善、專業」的檢查環境，提昇篩檢率。

台北仁濟院長林水龍，是乳房外科名醫。（澎湖縣衛生局提供）

