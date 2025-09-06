自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

工時長又久坐 38歲科技男「高血壓急症」險猝死

2025/09/06 05:30
工時長又久坐 38歲科技男「高血壓急症」險猝死

▲血壓極高的情況下，一些患者可能會出現頭痛、頭暈、視力模糊、胸痛或心悸等症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／薛朝文

38歲的王先生是1家科技公司的工程師，工作忙碌壓力大，常常一坐在電腦前就是10幾個小時。平常以外食為主，重口味、愛喝含糖飲料，回到家也幾乎都是躺在沙發上追劇。連續2年公司的健檢，都發現血壓已經超過140/90 mmHg，但因為沒有什麼不舒服，他也不以為意。

日前在上班途中突然感到劇烈頭痛，接著出現胸悶、心悸、冒冷汗，被送到急診，一量血壓，竟高達200/120mmHg，立刻安排檢查，排除腦中風與心肌梗塞後，診斷他為高血壓急症。經過藥物治療，順利出院。這次事件之後他才第一次真正面對自己的身體。改變生活習慣、定時服藥、每天量血壓、開始運動。

就醫量血壓 高達200/120mmHg

高血壓急症是1種可能危及生命的情況，高血壓在早期通常沒有明顯症狀，因此常被稱為隱形殺手，只有在血壓極高的情況下，一些患者可能會出現頭痛、頭暈、視力模糊、胸痛或心悸等症狀，所以定期測量血壓是發現高血壓的關鍵。

王先生長期忽略高血壓，如果不治療，可能會導致嚴重後遺症，高血壓會使動脈硬化，增加冠狀動脈疾病的風險；血壓過高會增加腦部血管破裂或堵塞的風險，進而導致中風；高血壓也使心臟需承受更大的壓力，可能導致心臟衰竭；高血壓可導致心臟電傳導系統異常，增加心房顫動的風險；另外也可能造成周邊動脈阻塞、視力受損、慢性腎臟病等狀況。近年也發現了高血壓可能使腦部血流不足，增加失智症的風險。

高血壓的危險因子包括遺傳，父母親有高血壓的人，自己患病的風險也比較高；好發族群以中老年人為主，隨著年齡增長，罹患高血壓的風險也增加。不良生活習慣像是吸菸、過量飲酒、飲食中含有過量食鹽、咖啡因和糖。缺乏運動、體重過重或肥胖也都會增加高血壓的機率。另外現代人的高壓生活或是睡眠不足，也能導致血壓上升。

高血壓的治療包括改變生活型態與藥物控制，改善生活型態包括戒菸、規律運動、減輕體重、適度攝取鹽份、少喝酒及均衡飲食。

搭配得舒飲食 有感降血壓

飲食方面可以參考得舒飲食，得舒飲食是能幫助降低血壓的飲食方式。它強調多吃水果、蔬菜、全穀類、低脂乳製品、魚、家禽、豆類和堅果，並限制紅肉、鹽、糖和飽和脂肪的攝取。

現代人也要懂得管理壓力，學習放鬆技巧，如冥想或深呼吸來緩解壓力，都有助於血壓控制。若是血壓仍然不理想，就需要到醫療院所尋求專業的醫療。

（作者為中醫大新竹附醫心臟血管科醫師）

