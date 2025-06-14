醫師加班免稅制 中醫大新竹附醫院長：定義不清難落實

衛福部提出「醫師加班免稅」新制，中醫大新竹附醫院長陳自諒認為，若沒有明確而一致的「加班定義」，再好的免稅措施也恐難真正落實。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕近期衛福部提出「醫師加班免稅」新制，中國醫藥大學新竹附設醫院院院長陳自諒在臉書分享看法，他肯定這項政策的方向，但認為若沒有明確而一致的「加班定義」，即使再好的免稅措施，最終也可能無法真正落實，甚至引發誤解與不公平。

陳自諒表示，對醫療體系而言，能夠有機會在稅制上為第一線的醫師多一分保障與尊重，這是遲來但重要的一步。但制度的成敗，往往不在於政策有沒有提出，而在於「怎麼定義」、「怎麼執行」。

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他說，在醫療現場，「加班」從來不是一句話就能講清楚的。請問如果一位外科醫師手術結束後留下來寫病歷、交班，這算不算加班？一位內科醫師晚上10點還在病房打電話追蹤家屬、回覆護理站的訊息，這算不算加班？主治醫師on call的夜晚沒有睡過一分鐘，卻被視為「排班內值」，那又算不算加班？都是制度裡目前還沒回答的問題。

陳自諒進一步說，目前政府提到的免稅上限，是「總工時的50%」。聽起來是個合理的範圍，但他想請問：什麼是「總工時」？各醫院怎麼計算？是以打卡為準？還是值班表？還是各科室自行估算？如果沒有統一標準，最後會看到的是各自解讀、各自執行，甚至有醫院會走灰色地帶，有醫師可能被低估工時，也有人可能被排除在外。

陳自諒呼籲，中央政策在推動免稅之前，應該同步建立全國統一的「醫師工時與加班認定準則」，不能讓每家醫院自行詮釋。其次，醫院管理階層也應超前部署，建立合理的排班與工時紀錄機制，讓制度有依據，也讓同仁感受到尊重。最後，這項免稅措施不該只是減輕負擔，更應是改善醫療勞動條件的開端，後續要一起討論的，應該還包括合理休假、值班輪替、過勞預防等等。

陳自諒認為，台灣醫療體系在國際上有很好的評價，但不是健保制度有好評價，而是一群默默承擔的醫護人員，把這一切撐了起來。今天談加班免稅，說到底，不只是談錢，是在談制度對醫療專業的態度。我們要讓年輕人願意走進醫院，也願意留在醫院，靠的不只是補助，而是制度的合理與人性的落實。

衛福部提出「醫師加班免稅」新制，中醫大新竹附醫院長陳自諒認為，若沒有明確而一致的「加班定義」，再好的免稅措施也恐難真正落實。（記者廖雪茹攝）

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