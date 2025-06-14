嘉基醫療短宣隊抵菲律賓 2天完成43例腫瘤切除手術

嘉基醫療短宣隊深入菲律賓偏鄉地區，透過遊戲、詩歌與短劇與50多名孩童同樂。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院長期投入國際醫療援助，日前再度組團前往菲律賓東內格羅斯省，展開短期醫療宣教行動，醫療團隊首度與當地醫師合作執行手術，2天內完成43例腫瘤切除手術，幫助患者重獲新生。

嘉基醫療短宣隊由國際長、醫師陳俊和率領23名成員，於6月4日至10日，前往菲律賓東內格羅斯省，與當地拜伊斯醫院（Bais District Hospital）醫師合作執刀，共完成43例腫瘤切除手術，亦處理多起緊急個案。

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陳俊和說，腫瘤切除手術，範圍從頭皮至足部皆有。其中，一名13歲男孩因手指遭魚鰭刺傷引發嚴重感染，幾乎面臨截肢，經整形外科醫師積極清創搶救後，可望保住手指。

嘉基短期醫療團隊與菲律賓當地醫師合作執行手術，2天內完成43例腫瘤切除手術，幫助患者重獲新生。（嘉基提供）

另一名患者則因電鋸意外導致拇指幾近全斷，在資源有限下，骨科醫師以注射針代替鋼釘固定骨折，並重建甲床，創意與專業兼具，讓當地醫護與居民留下深刻印象。

醫療短宣隊同時深入偏鄉社區，在馬比奈市及拜伊斯市舉辦兩場大型義診，提供成人與兒童診療服務，還有針灸、推拿、諮詢，協助民眾緩解慢性疼痛；另有口腔檢查、拔牙及兒童牙齒塗氟，並免費提供藥品與衛教諮詢，協助當地居民建立基礎健康觀念，兩天共服務489人。

醫療短宣隊另在一處尚無教會設立的村落，透過遊戲、詩歌與短劇與50多名孩童同樂，活動中發現一名因腦性麻痺造成右腳畸形而行動不便的少女，當下安排轉介檢查，並規劃後續手術合作，盼協助她重新站起來，昂首走回人生的道路。

嘉基醫療短宣隊由國際長陳俊和醫師率領23名成員於拜伊斯醫院前合影。（嘉基提供）

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