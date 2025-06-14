健康網》陳泰賢罹甲狀腺癌 多是這時才發現

陳泰賢（左）於5月說明自己罹患甲狀腺癌，近期宣布將赴紐約陪伴愛妻朴詩恩。（翻攝自IG）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕南韓明星夫妻陳泰賢與朴詩恩已結婚10年；而現年44歲的陳泰賢近期宣布罹患甲狀腺癌。甲狀腺癌通常無明顯症狀，多是到腫瘤突出可見，以及頸部淋巴腫大，摸得到時才發現。若延宕處置，可能有骨骼痠痛等症狀。

據報導，陳泰賢曾演出《閃亮的西瓜》、《左撇子妻子》等電影，而他與朴詩恩因《南瓜花純情》這部片結緣，在2015年7月底結婚，然朴詩恩傳出多次流產；兩人婚姻實則不容易，在陳泰賢宣布罹癌後，近期則將飛往紐約與朴詩恩共度夫妻時光。

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陳泰賢和朴詩恩結婚10週年，兩人生活大不易。（翻攝自X）

三軍總醫院衛教資料說明，甲狀腺癌通常無明顯症狀，一般由健康檢查，如超音波或理學檢查發現，或是腫瘤突出可見或和頸部淋巴腫大觸摸得到才會被發現。當腫瘤壓迫到臨近組織，則可能發生一些自覺症狀，譬如壓迫氣管造成局部不適、呼吸困難，壓迫到喉返神經造成聲音沙啞，壓迫到食道造成吞嚥困難或有異物感等等。此外，甲狀腺癌初轉移至其他器官也不易發覺，但如果延宕處置常見症狀包括骨骼痠痛、久咳不癒等。

甲狀腺癌之分期方式目前臨床統一採用美國癌症聯合委員會（AJCC）第八版分期的甲狀腺癌TNM系統。甲狀腺癌經初步診斷為惡性以手術切除為初步治療，如病理診斷為濾泡細胞來源之惡性腫瘤則考慮給予術後輔助放射碘治療。但在放射碘吸收較差之甲狀腺癌病灶需考慮使用其他治療，如體外放射治療、再次病灶手術切除，標靶藥物等。此外給予病患服用較高劑量的甲狀腺素以達到抑制甲促素也是甲狀腺癌在術後的必要處置之一。非濾泡細胞來源之惡性腫瘤則考慮給予術後輔助體外放射或化療及標靶藥物等治療。

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