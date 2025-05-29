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防疫特攻小隊、衛福部抗疫專欄 疾管署：均非官方帳號

2025/05/29 17:30

疾管署提醒，疾管署的官方社群帳號，例如臉書、LINE、IG等，均已獲得平台認證標誌，且不會要求民眾提供個資或是加入不明群組。（疾管署提供）

疾管署提醒，疾管署的官方社群帳號，例如臉書、LINE、IG等，均已獲得平台認證標誌，且不會要求民眾提供個資或是加入不明群組。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕近期出現頭像或名稱模仿疾管署的社群帳號，或是以防疫為理由，透過社群帳號要求民眾提供個人資料或加入群組，衛福部疾管署今（29日）表示，這些均非官方發布訊息，請民眾切勿輕信。

近期社群網站像是臉書粉絲專頁「防疫特攻小隊」，使用疾管署副署長羅一鈞的照片，最新貼文顯示，疫情再現・防疫隊長全台出動，你願意加入這場守護的行動嗎？成為社區的「防疫眼」！行動任務包含：到店巡查防疫措施、拍照回報漏洞點、宣導口罩消毒重要性、提升社區防疫意識，並附上加入方法的表單連結。

此外，還有使用疾管署官方標誌的臉書粉絲專頁「衛福部（防護中藥）」、「衛福部抗疫專欄」等。

疾管署提醒，疾管署的官方社群帳號，例如臉書、LINE、IG等，均已獲得平台認證標誌，且不會要求民眾提供個資或是加入不明群組，請民眾看到相關資訊時，務必確認發布帳號的真實性，並切勿提供任何資料或點擊不明連結，避免權益受損。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前已向臉書檢舉，同時回報數發部網路詐騙通報查詢網，而目前防疫特攻小隊帳號尚無明確犯罪實證，會持續追蹤檢舉結果，並留意是否出現受害人。

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