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健康 > 杏林動態

出生判定「只能活1個月」 台大醫「活體換肝」 印尼2童重生萌謝「我愛台灣」

2025/06/14 05:30

▲「I love Taiwan!」11歲的Sherlyn向台大醫療團隊表達感謝。（記者邱芷柔攝）

▲「I love Taiwan!」11歲的Sherlyn向台大醫療團隊表達感謝。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

曾被宣告僅剩1個月生命的印尼籍女童Sherlyn與男童David，分別於2014年與2016年來台接受活體肝臟移植，10年來健康成長，昨天雙雙出席台大醫院記者會，感謝醫療團隊救命之恩，兩人故事也被拍攝為外交部國際醫療宣傳短片「第二次出生 My Second Home」，展現「Taiwan can help」的人道精神與醫療實力。

台大醫師胡瑞恒說，Sherlyn出生後即被診斷膽道閉鎖，在馬來西亞接受葛西氏手術失敗，病情惡化至多重器官衰竭，2014年轉來台急救，一度仰賴呼吸器與24小時洗腎、洗肝。母親Mey捐肝救女，手術歷時10小時終告成功，Sherlyn的康復也為David一家帶來希望，患有同樣疾病的他，2016年隨父親來台接受移植，如今持續追蹤，狀況穩定。

胡瑞恒指出，兒童肝臟移植難度高，除血管細小外，若捐贈肝臟尺寸不合，還可能無法縫合腹壁，成功關鍵在於跨科團隊緊密合作。

影像部醫師梁博欽強調，術前需精準評估肝臟與血管結構；麻醉部醫師詹光政表示，現已普遍使用腦波與超音波監測，大幅提升安全性；小兒科醫師陳慧玲也形容，從急救到術後追蹤，整個過程就像一場漫長的「馬拉松」，需醫療團隊與家庭長期陪伴。

台大兒童肝臟移植 10年存活率達75%

「我愛台灣！」11歲Sherlyn與10歲David臉上掛著笑容，用童稚的語氣表達感謝。胡瑞恒說，台大自1992年起，已為174名兒童進行肝臟移植，10年存活率達75%，長年累積的經驗，讓台大成為亞洲少數具穩定技術的醫學中心。

來自印尼的代訓醫師Trianingsih也分享，10年前印尼尚無法執行兒童換肝手術，如今已有醫院起步嘗試，台灣的經驗正持續啟發當地發展。

▲10歲男童David與爸爸一起出席記者會。 （記者邱芷柔攝）

▲10歲男童David與爸爸一起出席記者會。 （記者邱芷柔攝）

▲台大醫院昨天分享2起印尼籍兒童肝臟移植成功案例。（記者邱芷柔攝）

▲台大醫院昨天分享2起印尼籍兒童肝臟移植成功案例。（記者邱芷柔攝）

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