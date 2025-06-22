乳癌化療副作用大 中醫緩解修復

▲太衝穴位於大腳趾與第二腳趾，趾縫往上兩橫指。（照片提供／高晧宇）

文／高晧宇

40多歲的陳女士罹患乳癌，化療後，常覺得燥熱、食慾差、手腳麻木、疲倦，在經過中醫針灸和藥物輔助治療後，胃口漸漸變好、手腳麻木也改善，終於可以再次重返職場，發揮所長。

乳癌為女性癌症之首，若有乳癌家族史者、卵巢癌、子宮內膜癌、初經早、停經晚、30歲後才生第1胎、未曾哺乳和生育者，乳癌風險皆會上升。

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乳癌患者若身體偏虛、容易手腳冰冷且有貧血者，可以在術前或術後搭配中醫補氣養血藥物。若術後水腫者，可服用赤小豆、綠豆或薏苡仁來利水消腫，並搭配中藥利水滲濕藥物。若對於荷爾蒙敏感者，使用泰莫西芬或復乳納等治療造成更年期症候群潮熱、盜汗和失眠，平常可多按壓太衝穴（如圖）、敲打肝經、適量攝取豆類，中藥搭配滋陰藥物來改善口乾舌燥，疏肝藥物緩解心情緊繃焦慮，並搭配鎮靜安神藥物改善失眠。

手腳麻木可針灸 搭配中藥益氣通絡

若癌症治療後造成手腳麻木，應盡早搭配中醫治療。針灸可選取太衝穴、四關穴、八風穴與八邪穴，並搭配中藥益氣通絡藥物，修復損傷神經與改善末梢循環。

2023年研究指出，針灸可以改善化療造成的失眠。芳香環酶抑制劑引起的關節疼痛，也可以搭配中醫針灸和中藥來緩解。

2024年研究指出，乳癌患者在術後若搭配中醫治療，比起單純使用化療者，可以有更好的治療效果，並減少化療副作用，還能提高免疫功能。若有乳癌相關家族史者，需積極減重與戒酒。

研究發現身體質量指數（BMI）大於25的患者，罹癌風險增加17%；若BMI大於30，風險則會增加到37%。

此外，喝酒過量得乳癌風險為不喝酒的1.61倍。

若化療後容易噁心嘔吐，可以適度搭配一些薑和按壓內關穴。若味覺改變可以搭配洋蔥、蒜頭或蔥。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

（作者為好康中醫診所院長、台北馬偕中醫部內科兼任主治醫師）

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