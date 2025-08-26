自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

狂打噴嚏流鼻水？ 醫：當心植物過敏原上身

2025/08/26 09:59

季節交換之際，許多人出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞或咳嗽等呼吸道不適，醫師提醒 當心植物過敏原上身。（嘉基提供）

季節交換之際，許多人出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞或咳嗽等呼吸道不適，醫師提醒 當心植物過敏原上身。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕 季節交換之際，許多人出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞或咳嗽等呼吸道不適，常誤以為是感冒。醫師提醒，除空污與塵螨外，花粉、孢子與草木氣味，都是常見的致敏因子，可能是因為植物過敏原所引起的「過敏性鼻炎」或「氣喘」，若忽略症狀並未及早就醫，恐影響日常生活與睡眠品質，甚至誘發急性氣喘發作。

嘉基醫院家庭醫學科醫師鄭雅綺說，植物過敏原主要來自於花粉與黴菌孢子，尤其春夏之際樹木、雜草、花粉量大，盛夏雨季、秋冬又因潮濕導，致黴菌滋生，讓過敏族群一年四季都可能出現症狀；過敏反應發生時，引發打噴嚏、鼻癢、眼睛癢與流淚，甚至造成支氣管收縮，引起咳嗽、胸悶與呼吸困難。鄭雅綺說，感冒通常一至兩週可痊癒，但過敏症狀往往持續數週甚至數個月，且會隨環境變化而反覆發作；若長期鼻塞，恐造成睡眠品質下降、白天注意力不集中，對學習或工作都有不良影響。

臨床統計顯示，台灣約有2成至3成民眾受到過敏性鼻炎困擾，多與遺傳和環境因素有關，除空氣污染、塵螨外，也有相當比例與植物性過敏原有關；兒童及青少年是高風險族群，若合併氣喘，更需特別注意避開致敏環境與規律使用藥物。

鄭雅綺建議，民眾若懷疑對植物過敏，可透過過敏原檢測找出元兇，並採取相應的預防措施，包括減少接觸過敏原如花粉季節避免清晨或傍晚外出，必要時戴口罩與眼鏡，返家後立即更換衣物並洗臉、洗頭，避免花粉殘留；保持室內通風與乾燥，減少堆積灰塵與潮濕，避免黴菌滋生；均衡飲食、規律作息與適度運動，可提升免疫力，降低過敏發作頻率；依醫師指示使用藥物，必要時配合免疫治療，從根本降低對特定過敏原的反應。

嘉基醫院家庭醫學科醫師鄭雅綺說，過敏反應發生時，引發打噴嚏、鼻癢、眼睛癢與流淚，甚至造成支氣管收縮，引起咳嗽與呼吸困難。（嘉基提供）

嘉基醫院家庭醫學科醫師鄭雅綺說，過敏反應發生時，引發打噴嚏、鼻癢、眼睛癢與流淚，甚至造成支氣管收縮，引起咳嗽與呼吸困難。（嘉基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中