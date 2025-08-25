善心人士捐助捐贈 新竹縣救護車今起全面配置鏟式擔架

前面綠色的就是分離式鏟式救護擔架，後方黃色的是傳統的救護擔架。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕救人的工具細緻到連擔架能不能分離也很重要！有別於傳統救護擔架是平面長背板，新竹縣政府消防局獲善心人士蘇素玲、陳彬彬、以及呂淑貞捐贈31個「分離式鏟式救護擔架」。這種新型擔架讓傷患躺在地面就能直接被「鏟起」，其符合人體工學的弧背板還有助穩定傷患不躁動，以免平添潛在的2度傷害。全縣各消防分隊的救護車即日起全面配置上路。

消防員說，傳統擔架的背板是平的，承重處只在肩胛骨、屁股、以及腳，躺下的人會因不舒服而躁動。但鏟式的背板有弧度，傷患全身力量可分散；背板還能拆開，不像傳統使用時須先翻動傷患，再把他抬上背板，在翻、放之間，很有可能會發生潛在性的2次傷害。

請繼續往下閱讀...

縣府消防局長陳中振說，鏟式擔架主體採高密度聚乙烯無縫塑膠結構，容易清潔和消毒、快速鎖扣系統也便利拆卸，符合人體工學的支撐設計，在搬運和轉移過程中有助減少患者頸脊椎位移，且能直接用X光機做診療。這是他去年底率隊到澳洲考察時所發現的，因此引進國內。

今天到場參加捐贈儀式的僅陳彬彬和呂淑貞。陳彬彬說，這個擔架是個進步、特別是對車禍傷患更好的救護工具。她因今年初發生車禍，親身體驗過消防局救護車對民眾的重要性，希望能回饋，在兒子支持下響應捐贈聊表心意。

呂淑貞是北埔消防分隊小隊長呂君豪胞姊，每年40萬捐贈消防局相關救護救災設備器材，非常熱心公益。另名捐贈者蘇素玲則是代替已往生的胞妹蘇素玉遺愛人間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法