自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

善心人士捐助捐贈 新竹縣救護車今起全面配置鏟式擔架

2025/08/25 13:35

前面綠色的就是分離式鏟式救護擔架，後方黃色的是傳統的救護擔架。（記者黃美珠攝）

前面綠色的就是分離式鏟式救護擔架，後方黃色的是傳統的救護擔架。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕救人的工具細緻到連擔架能不能分離也很重要！有別於傳統救護擔架是平面長背板，新竹縣政府消防局獲善心人士蘇素玲、陳彬彬、以及呂淑貞捐贈31個「分離式鏟式救護擔架」。這種新型擔架讓傷患躺在地面就能直接被「鏟起」，其符合人體工學的弧背板還有助穩定傷患不躁動，以免平添潛在的2度傷害。全縣各消防分隊的救護車即日起全面配置上路。

消防員說，傳統擔架的背板是平的，承重處只在肩胛骨、屁股、以及腳，躺下的人會因不舒服而躁動。但鏟式的背板有弧度，傷患全身力量可分散；背板還能拆開，不像傳統使用時須先翻動傷患，再把他抬上背板，在翻、放之間，很有可能會發生潛在性的2次傷害。

縣府消防局長陳中振說，鏟式擔架主體採高密度聚乙烯無縫塑膠結構，容易清潔和消毒、快速鎖扣系統也便利拆卸，符合人體工學的支撐設計，在搬運和轉移過程中有助減少患者頸脊椎位移，且能直接用X光機做診療。這是他去年底率隊到澳洲考察時所發現的，因此引進國內。

今天到場參加捐贈儀式的僅陳彬彬和呂淑貞。陳彬彬說，這個擔架是個進步、特別是對車禍傷患更好的救護工具。她因今年初發生車禍，親身體驗過消防局救護車對民眾的重要性，希望能回饋，在兒子支持下響應捐贈聊表心意。

呂淑貞是北埔消防分隊小隊長呂君豪胞姊，每年40萬捐贈消防局相關救護救災設備器材，非常熱心公益。另名捐贈者蘇素玲則是代替已往生的胞妹蘇素玉遺愛人間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中