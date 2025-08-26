健康網》郭智輝閃辭疑肝病變 醫：沈默器官早期無徵兆

經濟部長郭智輝疑因肝病變閃辭獲准，據了解，他已於日前再赴醫院詳細檢查。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕經濟部長郭智輝閃辭，疑因8月初健檢時發現肝病變，據醫師當時評估為癌變徵兆，也傳出他已接受正子斷層造影（PET）檢查。根據國泰醫院衛教資料指出，肝癌大多數病人臨床上似乎都非常健康，幾乎無早期徵兆或症狀。

國泰醫院表示，肝癌的臨床症狀大致可分為：無特殊臨床症狀型、明顯型、肝硬化型，尤其是小型肝癌在被診斷時幾乎都沒有特殊的臨床症狀，或只是輕微的易倦怠、上腹部不舒服，同樣的，有少部分的大型肝癌雖然腫瘤很大，但臨床上病人也可以沒有特別的臨床症狀存在。

到了患者甚至可自己摸到腹部腫塊，且常合併有倦怠、食慾不振、體重減輕、疼痛，較有病識感。但大多有長期的慢性肝炎史或早已被診斷為肝硬化，突然在短期內病情惡化，如黃疸加深、產生腹水等。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料表示，預防肝癌要掌握7個要點：

●體重控制：與肥胖相關的癌症遍及全身，包括食道、胃、大腸直腸、肝膽胰、腎臟、子宮內膜、卵巢、乳房、甲狀腺、腦膜與多發性骨瘤。減重可從控制飲食及規律運動做起，如果飲食加運動陷入瓶頸，體重一直居高不下，可與醫師討論是否有使用處方藥或施行減重手術的必要。切記，不可隨便使用坊間的來源不明減肥藥。

●少坐多運動：運動不足也和癌症有關，包括大腸癌、肝癌、胃癌與乳癌。建議每週至少要有5天各做30分鐘的有氧運動（如：跑步、騎腳踏車），如果覺得太枯燥，可以多加入一些其他類型的運動。平常沒運動習慣的人要循序漸進，並在運動前後做好熱身與緩和運動，避免運動傷害。

●不要過度飲酒：飲酒量越多或越長時間的飲酒，都可能增加罹癌風險，研究發現，甚至1天飲用10公克的酒精都會增加多種癌症發生率，包括口咽癌、喉癌、食道癌、直腸癌、肝癌、乳癌等。雖然1天飲用1杯紅酒被認為對心血管有益，但其實任何程度的酒精暴露都可能會產生癌症，所以還是要小心好處變壞處。

●安全性行為：由於B型╱C型肝炎病毒可能經由性行為、體液或血液傳染，因此安全性行為可以降低罹患肝癌的風險。安全性行為包括避免多重性伴侶、使用保險套等。

●不要共用針頭及避免刺青：共用針頭與刺青都是會經血液傳染病毒的途徑，因此要避免施打毒品與刺青。若已有藥物成癮，切勿共用針具，更應循合格醫療管道取得替代療法或戒斷治療。如果要刺青，務必先確認業者用的是不重複使用的拋棄式針具。

●注射疫苗與抗病毒藥物：針對肝癌，B型肝炎疫苗可以有效預防大部分的B型肝炎病毒感染，進而減少肝臟細胞癌化的機會。對於已經是B肝或C肝帶原者的人來說，適當的抗病毒治療也可以減少肝癌的發生。

●定期檢查：慢性 B、C 型肝炎帶原者應定期追蹤抽血加上腹部超音波檢查，才能早期發現病灶，早期治療。

