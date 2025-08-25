自由電子報
健康網》農曆7月開刀會出事？ 醫揭密打破鬼月迷思

2025/08/25 15:43

河堤復健科診所院長李炎諭說，信仰值得尊重，但也引述資料指出，農曆7月開刀風險並不會比較高，若有急症須處理，仍應適時就醫才是正道；情境照。（圖取自freepik）

河堤復健科診所院長李炎諭說，信仰值得尊重，但也引述資料指出，農曆7月開刀風險並不會比較高，若有急症須處理，仍應適時就醫才是正道；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序剛進入農曆7月，也是俗稱「鬼門開」的月份，且有許多民間習俗與禁忌流傳，鬼月別去醫院或開刀，便是其中一項。對此，河堤復健科診所院長李炎諭表示，信仰值得尊重，但也引述慈濟、振興醫院相關資料指出，其實在農曆7月開刀，手術風險並不會比較高，提醒健康仍重於一切，若有急症須處理，仍應適時就醫才是正道。

李炎諭於臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文指出，相信大家多少都聽過「鬼月不要去醫院或開刀」的說法，除了民俗信仰的影響，其實也有人提到，農曆7月大約落在國曆8月期間，剛好是許多新進主治醫師、住院醫師報到的時間。醫療人員在職務轉換時，確實可能會因經驗不足帶來挑戰，於是「鬼月不宜進醫院」的觀念，似乎與醫院制度的時序有點呼應。

同時，李炎諭根據慈濟、振興2嘉醫院的研究調查，提出說明如下：

●慈濟大林分院於2013年針對頭頸癌病患的研究發現，在農曆7月開刀，手術風險並不會比較高，甚至在一些需要多科團隊合作的根治性手術中，農曆7月接受治療的存活率還優於其他月份。

●振興醫院先前資料指出，農曆7月接受心臟手術，和非農曆7月相比，死亡率並沒有顯著差異。

總結來說，李炎諭認為，信仰值得尊重，但數據顯示「鬼月開刀並不會比較危險」。因此，日常行善積德固然重要，但若真的有急症需要處理，切記千萬別延誤治療。

李炎諭並強調，健康最重要，該看醫生的時候，仍應果斷勇敢就醫。相反地，如果只是小毛病或需轉診的狀況，則可優先利用基層醫療，把醫院資源留給更需要的人。

