分階段成功戒除檳榔 戒檳行動計畫表助達標
〔記者王涵平／台南報導〕口腔癌躍升為台灣青壯年男性最常見的癌症之一。柳營奇美醫院牙醫部口腔顎面外科醫師李偉廷表示，口腔癌與檳榔嚼食習慣密切關係，長期會導致細胞癌化，若要戒除檳榔，可參考「戒檳行動計畫表」，強調階段性目標、實際行動與心理支持，讓過程可視化並具備持續追蹤性。
為降低罹癌風險，政府已提供免費口腔黏膜檢查服務，對象包括30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣者，以及18歲以上有嚼檳榔（含已戒）的原住民，每2年可篩檢一次，建議符合資格者定期參與檢查。李偉廷表示，檳榔的致癌過程可以從「物理性傷害」與「化學性致癌物質」兩個層面來說明，物理性機轉方面，檳榔纖維粗硬，咀嚼時會反覆摩擦口腔黏膜，造成慢性傷口與發炎。傷口需要不斷修復，導致細胞異常增生，高頻率的細胞分裂會增加基因突變的機率，進而可能形成惡性腫瘤。化學性機轉為檳榔子含有的檳榔鹼與其他成分，會在口腔中經由硝化作用產生亞硝胺類致癌物。檳榔中的致癌化學物質不僅會導致口腔癌，也與食道癌、肝癌、甚至心血管疾病有關聯。
李偉廷建議，民眾若要戒除檳榔，可參考適合個人使用的「戒檳行動計畫表」，每日在追蹤表格中打勾，記錄是否達成目標；同時撰寫戒檳日記，詳實記錄每一次慾望出現的情境與對策，提升自我覺察。此外，可邀請一位信任的親友擔任「戒檳陪伴員」，每週進行一次交流與關心，提供情感支持與鼓勵，持續4週後相信就可順利地戒除檳榔。
