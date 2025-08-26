自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

分階段成功戒除檳榔 戒檳行動計畫表助達標

2025/08/26 10:05

口腔癌躍升為台灣青壯年男性最常見的癌症之一。柳營奇美醫院牙醫部口腔顎面外科醫師李偉廷表示，口腔癌與檳榔嚼食習慣密切關係。（柳營奇美醫院提供）

口腔癌躍升為台灣青壯年男性最常見的癌症之一。柳營奇美醫院牙醫部口腔顎面外科醫師李偉廷表示，口腔癌與檳榔嚼食習慣密切關係。（柳營奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕口腔癌躍升為台灣青壯年男性最常見的癌症之一。柳營奇美醫院牙醫部口腔顎面外科醫師李偉廷表示，口腔癌與檳榔嚼食習慣密切關係，長期會導致細胞癌化，若要戒除檳榔，可參考「戒檳行動計畫表」，強調階段性目標、實際行動與心理支持，讓過程可視化並具備持續追蹤性。

為降低罹癌風險，政府已提供免費口腔黏膜檢查服務，對象包括30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣者，以及18歲以上有嚼檳榔（含已戒）的原住民，每2年可篩檢一次，建議符合資格者定期參與檢查。李偉廷表示，檳榔的致癌過程可以從「物理性傷害」與「化學性致癌物質」兩個層面來說明，物理性機轉方面，檳榔纖維粗硬，咀嚼時會反覆摩擦口腔黏膜，造成慢性傷口與發炎。傷口需要不斷修復，導致細胞異常增生，高頻率的細胞分裂會增加基因突變的機率，進而可能形成惡性腫瘤。化學性機轉為檳榔子含有的檳榔鹼與其他成分，會在口腔中經由硝化作用產生亞硝胺類致癌物。檳榔中的致癌化學物質不僅會導致口腔癌，也與食道癌、肝癌、甚至心血管疾病有關聯。

李偉廷建議，民眾若要戒除檳榔，可參考適合個人使用的「戒檳行動計畫表」，每日在追蹤表格中打勾，記錄是否達成目標；同時撰寫戒檳日記，詳實記錄每一次慾望出現的情境與對策，提升自我覺察。此外，可邀請一位信任的親友擔任「戒檳陪伴員」，每週進行一次交流與關心，提供情感支持與鼓勵，持續4週後相信就可順利地戒除檳榔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中