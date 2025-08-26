自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌術後恐手部腫脹 豐原醫院癌症復健中心助提升生活品質

2025/08/26 09:51

豐原醫院設有「癌症復健中心」，提供患者個別化訓練課程。（豐原醫院提供）

豐原醫院設有「癌症復健中心」，提供患者個別化訓練課程。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕67歲廖姓婦人，10多年前罹患乳癌，手術成功切除腫瘤後，卻出現手部腫脹等不適症狀，經衛生福利部豐原醫院復健科團隊詳細評估後，為她量身打造一套個別化復健計畫，結合關節活動訓練、肌力強化、淋巴引流、電刺激與心肺耐力訓練，改善乳癌術後10多年來的手臂腫脹痠痛、關節活動受限及無力感症狀，生活品質大幅提升。

豐原醫院復健科治療師許家禎表示，乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，但很多人不知道，術後的後遺症才是真正折磨人的開始，像是淋巴水腫、手臂腫脹、肩膀卡卡，連梳個頭髮、穿衣服、炒菜都成了挑戰，這些生活中看似簡單的小事，對乳癌術後的病友來說，卻是一場身體與心理的雙重考驗。

例如廖婦，經進行關節活動訓練，像是伸懶腰或抬手拿高物的動作，幫助肩膀變得靈活，不再僵硬；肌力強化訓練，則是讓手臂恢復力量，日常提菜、拿鍋子、換衣服都能自己來；淋巴引流與壓力衣穿戴，則可減少水腫不適；電刺激止痛，是透過溫和電流，舒緩深層肌肉疼痛與緊繃，改善神經不適；心肺耐力訓練，可增加體力和走路耐力，讓病友不再一走就喘，一爬樓梯就累。

廖婦經數月密集復健治療，不適度明顯改善，握力恢復，原本腫脹的上肢也消腫了，重新找回自己的春天。

治療師許家禎表示，癌症患者復健頻率約一周3-5天，一天1小時。（豐原醫院提供）

治療師許家禎表示，癌症患者復健頻率約一周3-5天，一天1小時。（豐原醫院提供）

許家禎指出，癌症復健患者復健頻率約一週3-5天，一天1小時，並鼓勵患者於手術前就啟動復健，先將肌耐力提升，術後接續配合治療師為個案的規劃，於手術中、後各階段不同療法，協助病友贏在起跑點。

許家禎提醒患者，癌症復健是整體療程中不可或缺的一環，透過專業復健團隊量身設計的個案計畫，不僅能恢復身體機能，更能讓病友重拾生活主導權與自信。豐原醫院設有「癌症復健中心」，提供個別化訓練課程，治療師會依據每位病友的身體狀況與生活需求，制定最適合的復健方案，陪伴病友穩健邁出重返日常的每一步。

