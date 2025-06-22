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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

預防胃癌 及早篩檢幽門螺旋桿菌

2025/06/22 05:30

▲幽門螺旋桿菌試劑。（照片提供／許傑）

▲幽門螺旋桿菌試劑。（照片提供／許傑）

文／許傑

胃癌高居全球癌症死因排行的前5名，而且在亞洲地區如台灣，發病率更高，每年約有3500名新增胃癌個案，患者多是50歲以上的青壯年族群，往往造成社會經濟的重大損失，以及家庭的沉重負擔。

胃癌最主要的致病因子為「幽門螺旋桿菌」，感染後會引起慢性胃炎，進一步導致胃腺體萎縮、胃黏膜腸化生等病變，經過幾十年進展，最終演變成胃癌，但若能及早篩檢、治療，根除幽門螺旋桿菌，就可以降低罹癌機率。

幽門螺旋桿菌會經由口腔傳播，常透過家庭成員間的密切接觸而感染，目前台灣人的帶原率約兩成。感染者終身有2成的機率引發胃或十二指腸潰瘍、約1成的機率致癌，與未感染者相比，增加了數十倍的罹癌危險性。因此，世界衛生組織（WHO）早在1994年就將這種細菌列為一級致癌物。

非侵襲性檢測 準確度逾9成

◎常用幽門螺旋桿菌非侵襲性檢測方式

●碳13尿素呼氣測試：簡單方便，準確度達95%，適合初次篩檢和用藥後的療效評估。

●糞便抗原檢測：敏感性和特異性均達90%，雖然採樣較麻煩，但價格低廉。

發現幽門螺旋桿菌已可用抗生素等藥物有效治療，根除後，胃癌的發生風險可降低約50%，尤其對胃癌高風險族群，即有胃癌家族病史者或50歲以上的中老年人，效益更顯著。

根除後 胃癌發生風險可降一半

據統計，一等親有胃癌者發生胃癌的機率增加約3倍，若家族中的胃癌患者為年紀輕、瀰漫型胃癌者，親人更須及早防治。

除了篩檢，飲食也是預防胃癌的重要手段。例如，少吃高鹽、醃漬食物、以及香腸等加工食品，因為加工食物中的硝酸鹽，經高溫作用，會在胃內化學反應，變成亞硝酸鹽，與胺類形成致癌的亞硝酸胺。

少吃高鹽、醃漬食物及加工品

多吃新鮮蔬果，補充胡蘿蔔素、維他命A、C、E等營養素，對胃癌的預防也有正面功用。

建議50歲以上且直系親屬有胃癌病史者、消化性潰瘍或慢性胃炎患者、使用菸酒檳榔的人，都應主動進行幽門螺旋桿菌篩檢。若能加強篩檢、及早治療幽門螺旋桿菌，就可有效阻斷胃癌發生。

（作者為永和耕莘醫院胃腸肝膽科醫師）

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