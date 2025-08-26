痛風未追蹤未控飲食變3期慢性腰子病 醫：5大症狀宜速篩檢

郭綜合醫院腎臟內科醫師施得恩提醒，如有慢性腎臟病的5大症狀，包括泡泡尿、水腫、高血壓、不明原因貧血及不明原因疲倦者，應儘速就醫檢查。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕46歲王先生過去有痛風病史，沒有追蹤治療、飲食也未控制，有時痛風發作到診所打針吃藥。這次痛風又發作，他到郭綜合醫院掛門診，檢查發現尿酸過高、蛋白尿正常，但腎功能異常，診斷為高尿酸血症合併痛風及慢性腎臟病第3期。在藥物及飲食控制後高尿酸血症改善，痛風幾未再發作；腎功能改善，腎病預後風險也跟著改善。

據美國腎臟資料統計顯示2022年台灣透析（洗腎）病患的盛行率及發生率世界排名都是第1名，但透析病患只是所有慢性腎臟病患的冰山一角，據流行病學研究，台灣慢性腎臟病盛行率達11.9%，估算超過200萬人有慢性腎病。這顯示慢性腎臟病嚴重影響國人健康，也造成醫療支出及經濟負擔的增加。

郭綜合醫院腎臟內科醫師施得恩表示，但慢性腎臟病不等於末期腎病變，也不代表以後一定要洗腎，慢性腎病是可預防及治療的疾病，且愈早介入治療，預後愈好。目前腎臟病的新藥鈉-葡萄糖協同轉運蛋白2抑制劑（SGLT2i）的研究，也顯示越早使用，腎臟事件風險降低越多，延後洗腎的時間越長。

施得恩提醒說，慢性腎臟病是沉默殺手，初期常沒有症狀，需要篩檢才能早期診斷與早治療，除了適當藥物外，還需飲食控制、良好生活習慣及控制其他共病和相關的併發症，這樣腎臟病的預後會比較好。若已有症狀才檢查，常是比較嚴重，這時開始治療，通常預後不好，甚至不久要面臨洗腎。

他說，腎臟病篩檢簡單又方便，抽血可得知腎絲球過濾率；尿液檢查可知道蛋白尿數值。依據腎絲球過濾率及蛋白尿，就可知道腎功能、腎臟病分期及其預後，再決定治療方向與目標。

對於慢性腎臟病的高風險族群，施得恩指包括糖尿病、高血壓、高血脂、抽菸、嚼檳榔、急性腎損傷病史、持續性微觀血尿、65歲以上老人、心臟血管疾病、有家族腎臟病史、高尿酸血症與痛風、長期用中草藥或止痛藥、過重、肥胖或代謝症候群，即使沒有症狀仍應接受腎臟病篩檢。而有慢性腎臟病5大症狀者，包括泡泡尿、水腫、高血壓、不明原因貧血（頭暈、心悸、易喘與臉色蒼白等）及不明原因疲倦者，更應盡速接受檢查，早篩早治才能逆轉腎，迎向腎利人生。

