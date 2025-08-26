自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》打完哈欠退休警癱軟猝死 醫：忽略胸痛警訊

2025/08/26 16:03

55歲退休警25日南下高雄找朋友，在超商前獨坐，打個哈欠卻癱軟下去猝死不治。佳齡生活健康中心心臟血管內科主治醫師蔡迪宇說，之前身體警訊未加注意。（記者洪定宏攝）

55歲退休警25日南下高雄找朋友，在超商前獨坐，打個哈欠卻癱軟下去猝死不治。佳齡生活健康中心心臟血管內科主治醫師蔡迪宇說，之前身體警訊未加注意。（記者洪定宏攝）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年僅55歲退休警昨（25）日南下高雄找朋友，獨坐在超商前打完哈欠，突然全身癱軟倒在騎樓下猝死。佳齡生活健康中心心臟血管內科主治醫師蔡迪宇表示，逾8成病人在猝死前至少1小時前出現胸痛或呼吸困難，但因最近氣溫悶熱，未將此症狀放心上。

根據佳齡生活健康中心衛教資料表示，就心因性猝死而言，有5成的病人在發生猝死前的4個禮拜之內有出現過警訊症狀，但是病人常常沒有意識到或低估這些警訊。

蔡迪宇說，根據世界衛生組織（WHO）的說法：一個人發生突發，無預期的自然死亡（指的是排除自殺、暴力、創傷等外界因素），由一開始症狀出現至死亡發生在24小時以內，稱之為猝死。猝死常見的2種原因。其一是心血管問題，其次是呼吸系統問題。

●心血管問題：猝死有9成是由於心血管的問題所引起。如果把腦血管相關的出血或梗塞性中風，腦動脈瘤或主動脈瘤的破裂，以及主動脈剝離一起算進來的話，可以說有超過九成猝死的原因都跟腦心血管系統相關。

●呼吸系統問題：最危險的是大片肺栓塞，接著是嚴重肺炎，氣喘（asthma），以及各種原因所引起的呼吸道阻塞。

蔡迪宇呼籲，腦心血管疾病，或家族中有猝死家族史的人都是高風險族群。其中和腦心血管之動脈粥狀硬化形成相關的高血壓、高血糖、高血脂、肥胖、抽煙、酗酒等，都是間接造成猝死的元凶。

