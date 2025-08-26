自由電子報
健康 > 杏林動態

新北聯醫降血壓等藥重複用藥率高於全國 審計處：未落實雲端查詢

2025/08/26 15:36

針對新北市立聯合醫院，新北市審計處決算審計報告指出，部分醫師未善用健保署雲端查詢系統功能。圖為新北市立聯醫示意圖。（記者黃子暘攝）

針對新北市立聯合醫院，新北市審計處決算審計報告指出，部分醫師未善用健保署雲端查詢系統功能。圖為新北市立聯醫示意圖。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕針對新北市立聯合醫院，新北市審計處決算審計報告指出，部分醫師未善用健保署雲端查詢系統功能，降血壓／血脂與心理疾病等部分藥品的用藥重疊率高於所屬分區業務組指標值及全國指標值，有待精進。市議員黃淑君質詢表示，特殊藥品一藥難求，用藥欠缺周延導致浪費應該改善。衛生局長陳潤秋說，已加強宣導使用系統查詢，也盼使系統改善更便於醫師查詢。

審計報告指出，健保署的雲端查詢系統可供醫師查詢病人用藥情形，但新北市立聯醫醫師使用率介於0％至629％，差異極大，查詢率為0％者，每月約25人至40人；此狀況導致聯醫部分重複用藥指標高於全國指標值，相關藥品包括降血壓／血脂（口服）、降血糖、抗憂鬱症、抗思覺失調症、安眠鎮靜等。

黃淑君說，血壓藥等特殊藥品在醫療現場是一藥難求，如果是因系統使用不變造成醫師重複用藥狀況，恐致浪費藥物，衛生局應督導醫院改善。

陳潤秋表示，聯醫目前是用雲端藥歷查詢是否有跨院重複用藥問題，要查詢到資訊，才不會重複開藥，針對重複用藥部分，聯醫已做宣導，查詢率列入例行追蹤檢討，其他醫院也有類似未能100％落實查詢的狀況，市府持續加強宣導；此外，急診處置有緊急性，市府也盼中央改善系統，讓查詢更方便。

陳潤秋補充，查詢率提高可降低重複用藥狀況，去年第四季在降血壓藥物等數據已低於全國平均，安眠鎮靜部分，市府持續改善。

