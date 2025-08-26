高雄爆本土登革熱 台南聯手醫師、藥師強化防疫網絡

高雄爆發本土登革熱，台南監測人員加強社區病媒蚊巡檢和衛教民眾巡倒清刷。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕高雄市25日新增4例登革熱本土病例，為第二型登革病毒。南市長黃偉哲提醒，國際登革熱疫情持續嚴峻，加上與鄰近縣市同屬一日生活圈，人口移動迅速易加速病毒的散播，籲民眾務必提高警覺，加強防蚊措施。

高雄新增4例登革熱本土病例，為一起社區群聚疫情，指標個案為50多歲男性，23日出現頭痛、噁心、食慾不振等症狀，隔日到醫院就醫予以採檢NS1快篩陽性，並經實驗室確認為第二型登革病毒。黃偉哲提及，第二型臨床症狀最為嚴重，且與2023年台南流行之第一型不同，如先後感染不同型別登革病毒，罹患登革熱重症風險將提高。

南市衛生局長李翠鳳強調，醫師進行TOCC問診時，除應詢問病患是否曾前往東南亞等流行區域外，也需留意是否有高雄旅遊史，如遇疑似登革熱症狀，應使用登革熱NS1快篩試劑並通報，縮短隱藏期讓衛生單位能及時採取相關防疫行動。也呼籲藥局藥師如有民眾購買退燒藥，應提高警覺，必要時可協助轉介診所，或通報衛生單位，全面強化登革熱防疫網絡。

李翠鳳說，近日午後南部地區時有局部大雨發生，加上氣溫炎熱，非常適合病媒蚊生長，市府防疫團隊嚴陣以待，持續貫徹公權力執行，針對校園、工地、市場、空屋、空地、老舊公寓地下室等高風險場域加強稽查，全面防堵病媒蚊孳生；強調防治登革熱沒有捷徑，惟落實孳清再孳清，提醒民眾雨後應儘速巡視家戶內外環境，清除積水容器，避免孳生病媒蚊。

高雄爆發本土登革熱，市府針對市場、空屋、空地等高風險場域加強稽查，全面防堵病媒蚊孳生。（南市衛生局提供）

高雄爆發本土登革熱，市府強調防治登革熱沒有捷徑，提醒民眾雨後應儘速巡視家戶內外環境，清除積水容器。（南市衛生局提供）

