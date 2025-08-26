自由電子報
健康 > 杏林動態

腎友回診免舟車勞頓 高雄六龜衛生所啟動腹膜透析診療服務

2025/08/26 16:08

腹膜透析讓腎友可居家洗腎，免於舟車勞頓之苦。（高雄市衛生局提供）

腹膜透析讓腎友可居家洗腎，免於舟車勞頓之苦。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕由於偏鄉路途遙遠，健保署近年推動腎友居家腹膜透析洗腎，不過腎友每月仍須到院回診1次，為此，高雄市立大同醫院、高雄長庚醫院腎臟科團隊前進六龜區公所開辦腹膜透析服務，今（2025）年7月24日已獲健保署正式核定通過，腎友將可就近到衛生所回診。

高雄市衛生局長黃志中表示，腹膜透析不同於傳統血液透析，病人無需頻繁往返醫院，也不必忍受反覆血液穿刺的痛楚，可在家自行進行透析，血壓控制穩定，飲食限制較寬鬆，生活因此更有彈性與品質。由於偏遠地區幅員廣闊、交通不便，尤其颱風豪雨易造成道路中斷，腹膜透析可確保治療不中斷，亦呼應健保署鼓勵院所加強推動腹膜透析、提升照護品質計畫。

高雄長庚腎臟科主任李文欽指出，他1名來自屏東來義偏鄉的資深腎友，過去每週3次靠家人通勤到高雄洗腎，耗費大量時間。2年前主動要求重新評估治療方案，在團隊協助下克服腹膜沾黏疑慮，開始在家腹膜透析洗腎，如今僅需每月回診1次，生活品質大幅提升。

六龜區公所啟動腹膜透析服務後，腹膜透析個案原每月須返高雄長庚追蹤抽血檢查及傷口，現在可到衛生所追蹤診療，若病情有狀況，亦能銜接個案返院照護。腎友張小姐先前於高雄長庚做腹膜透析治療長達11年，六龜當地開辦腹膜透析照護後，可讓她可免於舟車勞頓前往市區治療，認為這是偏鄉腎友的醫療照護福音。

長庚醫院腎臟科團隊攜手六龜區公所提供腹膜透析診療服務，腎友可就近到衛生所回診。（高雄市衛生局提供）

長庚醫院腎臟科團隊攜手六龜區公所提供腹膜透析診療服務，腎友可就近到衛生所回診。（高雄市衛生局提供）

