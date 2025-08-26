自由電子報
健康 > 杏林動態

候診突失去意識 屏醫團隊急救12分鐘救回

2025/08/26 20:29

候診突失去意識 屏醫團隊急救12分鐘救回

屏東醫院醫護團隊分秒必爭全力搶救，成功挽回失去意識的候診患者生命。（衛福部屏東醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一名李姓男子今（26）日上午到衛福部屏東醫院就診，卻在門診候診區突發意識喪失，醫院迅速啟動急救機制，成功挽回他的生命。

參與急救的屏醫醫務秘書葉東奇醫師表示，當時現場的目擊民眾見病人突然失去意識，隨即報警並請求協助。附近的護理人員第一時間反應，立即啟動急救流程。醫護團隊迅速趕到現場，對病人進行心肺復甦術，並同步進行心電圖監測，發現病人呈現「心室頻脈」，隨後醫師立刻為病人進行電擊治療及藥物注射，護理師則堅持高品質CPR，確保急救過程中每一秒都至關重要。

葉東奇進一步表示，患者約在上午10點30分失去意識，在經過10餘分鐘搶救後，於10點42分許成功恢復自主循環。隨即轉送至急診進行插管、接入呼吸器、置入鼻胃管及導尿管等處置後，送往加護病房進行持續觀察與治療。

家屬在患者病情穩定後表示，在最危急的時刻，醫護人員的專業與冷靜讓他們感到無比安心，感謝每一位醫師與護理師，及時的救治讓親人重獲新生，「我們永遠感激不盡！」。

屏東醫院院長王森稔表示，病人能成功挽回生命，充分展現醫護團隊在面對突發危急情況時的專業能力。團隊間密切合作和迅速反應，為病人爭取了寶貴黃金救援時間，再次印證平日訓練與協作的重要性，這是醫護人員在關鍵時刻能夠成功拯救生命的關鍵所在。未來醫院將持續進行急救演練並加強跨部門合作，保障病人安全。

