鼓山爆發登革熱群聚 高雄今再增3例

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區爆發今年首起本土登革熱群聚疫情，衛生局昨（25）日公布1家3口和鄰居共4例，今再擴大社區採檢，又發現有3名女性確診登革熱第2型，為家庭及社區群聚疫情，累計今年共7例，目前皆住院隔離治療中。

衛生局指出，新增3例女性皆無症狀，為社區擴大採檢確診。目前7例病例除首例指標個案，其餘6例均為擴大疫調採檢主動發現，顯示社區仍有潛在疫情，呼籲民眾務必提高警覺，主動清除住家室內外孳生源。

由於疫情發生地區為舊部落，防疫團隊8月24、25日共查獲多達127個積水容器，其中55個已孳生大量病媒蚊幼蟲及成蚊，特別在群聚疫情社區內普遍出現家戶囤積大量容器雜物，包括帆布、水桶、輪胎、花器、戶外雜物及工地陰井、地面等陽性容器，最高裁處1萬5000元 皆已現場開單告發並清除積水。病媒蚊密度調查結果顯示，第34週全市陽性容器率22.53%，較上週17.73%大幅增加近5%，增加疫情傳播風險。

市長陳其邁今在市政會議中特別指示，各區公所要全面盤點轄內市場、舊部落，列為重點，落實全面巡檢清消，同時市場內、外要跨局處協調分工同步處理，清消未落實立即開單。

