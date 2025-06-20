嘉市議會捐血週開跑 目標募2500袋熱血

嘉義市議會捐血週開跑，目標募集2500袋血。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕暑假學校放假，校園捐血活動銳減，也影響募血量，嘉義市議會6月20日至26日，舉辦捐血週活動，鼓勵民眾捐血，目標募集2500袋血。

嘉義市議會今舉行記者會，議長陳姿妏、副議長張榮藏，以及多名市議員包含黃思婷、陳家平、張秀華、鄭光宏、王浩、孫貫志等人，一同高喊「為愛而行、為生命而努力，傳遞希望、點亮台灣」口號，號召民眾踴躍挽袖捐血。

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陳姿妏表示，科技不斷進步，雖然已有人工血液，卻無法完全取代人體血液，對於需要輸血的民眾，大眾的捐血可即時挽救生命；台灣民眾雖踴躍捐血，然而每年醫療用血超過100萬袋血，面臨高齡化、少子化，血液儲備面臨嚴峻挑戰，捐血無法被科技取代，希望透過民眾愛心捐血，促進社會良善循環，提升社會整體健康。

陳姿妏表示，捐血週活動今起到26日，在嘉義捐血站、垂楊捐血室同步舉行，預計達成2500袋血的捐血量目標，為感謝民眾熱心捐血，捐血250cc者可獲得200元全聯禮券、衛生紙一串，捐血500cc可獲得400元全聯禮券、衛生紙、洗碗精各一份等好禮。

市議員王浩說，市議會每年舉辦捐血週活動，他已經連續三年響應捐血，自己是O型血，可以捐給多數民眾，他也將前往垂楊捐血站捐血。

台灣血液基金會高雄捐血中心表示，每逢寒、暑假學校放假，無法進校園舉辦捐血活動，加上近年少子化趨勢，17至20歲捐血人口逐年遞減，血液儲備挑戰大，最近以O型、B型血庫存較少，希望透過市議會捐血週活動募集的熱血，充實血庫。

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