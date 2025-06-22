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健康網》從養顏到護心內外兼具！ 營養師揭山茶花籽油5功效

2025/06/22 16:41

營養師表示，山茶花籽油具有心血管保養、延緩老化、滋養肌膚、入菜快炒、調節免疫力等功效；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，山茶花籽油具有心血管保養、延緩老化、滋養肌膚、入菜快炒、調節免疫力等功效；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您知道山茶花除了是美艷的植物外，從中所提取的「山茶花籽油」更是對健康有諸多益處的天然保養品。營養師王證瑋分享，它富含油酸、維生素E及植物固醇等營養素，有助於心血管保養、延緩老化、滋養肌膚、調節免疫力、入菜快炒或煎煮用。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，山茶花籽油是東方養生文化中的珍貴食療與美容成分。在日本被稱為「椿油」，在中國也被當作食用與護膚聖品，是自然界中少見的高單元不飽和脂肪酸油脂來源。他列出以下5個營養保健功效：

富含Omega-9 內用外服兩相宜

●富含油酸，有助心血管保養：山茶花籽油含有高達80%以上的油酸（Omega-9），可幫助降低壞膽固醇（LDL）、穩定血脂，支持心臟健康。

●天然抗氧化，延緩老化有一套：含有維生素E、多酚與角鯊烯，能抵禦自由基、減少細胞損傷，對於皮膚與身體抗老都有潛在幫助。

●滋養肌膚與頭髮，溫和不致敏：外用油脂，它質地輕盈、親膚性高，常被用於護髮、潤膚、指緣修護，適合乾燥或敏感膚質者。

●耐高溫、不易氧化，適合烹調：山茶花油的發煙點高達252°C，適合中式快炒或煎煮料理，是相對穩定的植物油選擇。

●含有天然植物固醇，支持免疫力：植物固醇能幫助調節膽固醇代謝、具有免疫調節作用，對於現代人壓力型生活是加分的保健成分。

王證瑋提醒，山茶花籽油不等於精油，2者不可混淆使用。前者可作為健康油脂食用，用量建議控制在1-2湯匙；後者多為香氛用途，不建議內服。另外，購買時也要留意是否為「冷壓初榨、無調和、無香精添加」，才是品質佳的天然好油。

王證瑋總結，山茶花，是外在優雅，也是內在修養。無論是養顏美容還是料理食補，都展現出它柔中帶剛的力量。當我們下次看到那一抹靜靜綻放的山茶花時，也許會更懂它的價值：不只是美，而是溫潤與滋養的力量。

營養師分享，山茶花不只是好看的植物，從中提取山茶花籽油不僅能養顏美容，還能料理食補；示意圖。（資料照）

營養師分享，山茶花不只是好看的植物，從中提取山茶花籽油不僅能養顏美容，還能料理食補；示意圖。（資料照）

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