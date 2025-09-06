自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》沈玉琳抗癌「驗不到不好的血球」 醫：往好的方向挺進

2025/09/06 15:55

超級麻吉沈玉琳（左）與孫德榮（右），兩人都在勇敢對抗頑疾，孫德榮在臉書透露，沈玉琳的骨髓報告不錯，治療愈來愈好。（資料照）

超級麻吉沈玉琳（左）與孫德榮（右），兩人都在勇敢對抗頑疾，孫德榮在臉書透露,沈玉琳的骨髓報告不錯,治療愈來愈好。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自57歲沈玉琳罹患血癌後，他的一舉一動都備受注目，他的好友、名經紀人孫德榮在臉書上公布他與沈玉琳的互動Line訊息。沈玉琳寫：「骨髓檢測報告出來了，是OK的，幾乎驗不到不好的血球，新長出來的都是正常的」。

沈玉琳表示，自己目前的治療是往好的方向挺進，這一階段的治療是成功的，下週更要乘勝追擊，進行鞏固確保的治療。

根據三總衛教資料表示，血液大約佔人體體重的 7~10%，在成人約有五公升的血液。血液主要由兩種成份所組成: 55%的血漿和45%的血球。血球又分為:紅血球白血球血小板。其中白血球依其形狀和功能再細分為嗜中性白血球、嗜酸性白血球、嗜鹼性白血球淋巴球和單核球。

血癌是指人體的主要造血系統─骨髓產生了癌化病變。其白血球失去了正常血球細胞應有的分化能力及老化死亡現象，所以造成這些不正常的白血球不斷的增生，逐漸的取代了骨髓內的正常造血細胞，於是將整個骨髓佔據並偏布於血液中。當癌細胞佔據骨髓後，它所影響的已經不是只有白血球而已，紅血球血小板的功能同時也會受到影響。

台大醫院血液腫瘤科教授侯信安曾指出，中壯齡病患有機會透過治療延長存活期；針對復發率高或難治型的急性骨髓性白血病患者，現有3款標靶藥物獲得健保給付，有7成患者可接受BCL-2、FLT-3抑制劑治療，尤其是FLT-3抑制劑搭配化療，可幫助基因變異的高風險病患，消滅異常血球細胞並恢復正常血球細胞數量。

也是病友的孫德榮長年飽受人工膀胱後遺症之苦，日前又動了脊椎手術，但與正在抗癌的沈玉琳聯絡上，彼此互相打氣，他也向沈玉琳約定：「你是我的好弟弟，我們都有打不倒的精神，我等你回來」。

