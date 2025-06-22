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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌友歡樂會許願成真 柳營奇美醫院辦感恩音樂會

2025/06/22 09:34

柳營奇美醫院昨天（21日）舉辦「癌友感恩庭園音樂會」，在優美的音樂下，不少癌友和家人也參加。（院方提供）

柳營奇美醫院昨天（21日）舉辦「癌友感恩庭園音樂會」，在優美的音樂下，不少癌友和家人也參加。（院方提供）

〔記者楊金城／台南報導〕「我想辦一場癌友歡樂會，感恩20年照顧與關懷我的醫護團隊。」這是55歲癌友小薇（化名）寫給柳營奇美醫院護理部部長蕭素秋的一張許願卡。為了這簡短的一段話，幫小薇圓夢，柳奇護理部、社會服務部與癌症資源中心昨天（21日）舉辦「癌友感恩庭園音樂會」，在優美的音樂下，小薇和女兒向照顧她的團隊獻上最深的敬意與感恩，現場也來了癌友和親屬欣賞演出，讓大家抗癌的心和力量更緊密，點燃希望。

柳奇院長黃順賢表示，每位癌症病友的背後，都有一群視病猶親的醫護人員陪伴同行。小薇的抗癌勵志，更證明醫療不是只有病程與藥物，更是支持與牽掛。醫護團隊陪伴她走過的每一段，更加堅定自己的初心。

前院長也是血液腫瘤科醫師的曹朝榮，多年來一直以精湛醫術及真誠關懷成為眾多癌友的精神支柱。他也以溫暖，鼓勵病友與家屬：「生命的價值，不在長度，而在深度。選擇感恩，是最有力量的回應。」期勉大家都能像小薇一樣，無論遭遇什麼困難，都能懷抱希望，持續勇敢向前。

蕭素秋感性的說，小薇罹患惡性腫瘤已逾20年，歷經多次重大復發、30多次手術、200多次化療與100多次放療。但她憑著堅強意志走下來，醫護人員成為她生命中的依靠。這場感恩音樂會除了讓病友聚會，也分享心情療癒自己，更讓每位病友知道其夢想是值得被聆聽的，因為醫護團隊重視。

音樂會的舉辦意義特別，也讓三味曲樂團的盧鴻毅與李國賜老師決定無償演出，以溫潤動聽的音樂，陪伴癌友與家屬共度這場生命慶典，現場氣氛溫暖而感人。小薇和女兒最後上台表達深深感謝，感恩醫護團隊像是家人，在最迷茫時給全家人力量。

柳營奇美醫院昨天（21日）舉辦「癌友感恩庭園音樂會」，陪伴癌友抗癌給力。（院方提供）

柳營奇美醫院昨天（21日）舉辦「癌友感恩庭園音樂會」，陪伴癌友抗癌給力。（院方提供）

癌友小薇（左三）和醫護團隊柳營奇美醫院院長黃順賢（左二）、前院長曹朝榮（右三）、護理部長等人上台表演。（院方提供）

癌友小薇（左三）和醫護團隊柳營奇美醫院院長黃順賢（左二）、前院長曹朝榮（右三）、護理部長等人上台表演。（院方提供）

癌友小薇（左三）圓夢，和家人向照顧她的醫護團隊表達最深的敬意與感恩。（院方提供）

癌友小薇（左三）圓夢，和家人向照顧她的醫護團隊表達最深的敬意與感恩。（院方提供）

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