健康網》研究：空污恐釀大腸直腸癌 2類人更危險

研究指出，空氣污染也影響大腸直腸癌發生率。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過去提到空氣污染，大家多會想到肺癌等呼吸道相關癌症。然有研究指出，空氣污染也會影響大腸直腸，引發大腸直腸癌。

這項刊登在期刊《電子生物醫學》（eBioMedicine）的研究顯示，空氣污染與大腸直腸癌發生率有關係。研究從英國生物樣本庫（UK Biobank）中找出約42萬名原本沒有罹患大腸癌的受試者中，發現5,767例大腸直腸癌新病例；而2,401名已有大腸直腸癌病患，則有533例死亡案例。

請繼續往下閱讀...

研究提到，以空氣污染物暴露評分（APES）來看，發現高APES評分與CRC風險增加，與生存率降低有關，顯示空氣污染與癌症發生率相關。同時研究發現在所有個案中，若有「運動不足」或是「有吸菸史」兩類特色者，發生率更高。研究說明，空氣污染之防治，對大腸直腸癌的預防至關重要。

另外，PM2.5每增加 5 μg/m 3，大腸直腸癌風險就會增加 112%。而PM2.5之相關CpG預測甲基化位點，與二氧化氮（NO₂）預測甲基化位點，與大腸直腸癌風險增加相關。未來尚待進一步的基因共定位和基因、環境交互作用分析，不過這份研究仍為空氣污染透過表觀遺傳修飾的致病效應提供了不同的見解。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法