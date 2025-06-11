體重破百胖男機器手臂輔助縮胃 減重36公斤

王男手術前（左）後（右）照。（中醫大提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位43歲的王先生長期深受病態性肥胖所苦，術前體重高達178公斤、BMI達56.1，並合併糖尿病、高血脂及嚴重睡眠呼吸中止症，需長期服藥控制，接受雨果（Hugo）機器手臂輔助縮胃曠腸手術，3個月內減重達36公斤，BMI大幅下降，經醫師評估後，病人目前可停用糖尿病與高血壓藥物，睡眠呼吸中止症也明顯改善。

隨著現代社會精緻飲食與久坐生活型態普及，肥胖與代謝性疾病在台灣日益嚴重。據衛生福利部國民健康署調查，台灣約有1千萬名成年人體重超標，相當於每2人就有1人過重。

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王男深受病態性肥胖所苦，爬個樓梯就喘得厲害，晚上睡覺時，家人也常常擔心我呼吸中止，生活品質低，在中醫大附醫國際代謝形體醫學中心建議下，自費接受雨果（Hugo）機器手臂輔助縮胃曠腸手術，3個月內減重達36公斤，BMI大幅下降，經醫師評估後，病人目前可停用糖尿病與高血壓藥物，睡眠呼吸中止症也明顯改善。

中醫大附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示，隨著亞洲肥胖及代謝性疾病日益嚴重，減重代謝手術有更多選擇。許多人嘗試各種減重方式，卻常常遇到「溜溜球效應」，體重不斷回彈，甚至比減重前還高。為了提供更安全有效的手術選項。

中醫大附醫國際代謝形體醫學中心自今（2025）年2月引進具備高解析3D影像、靈活多關節機械臂與開放式手術控制台的最新一代雨果機器手臂輔助手術系統，與傳統腹腔鏡相比，Hugo機器手臂約可減少三成術後疼痛，住院天數縮短至1至2天，術後恢復快良好。

中醫大附醫院長周德陽指出，國際代謝形體醫學中心不到百日內完成百台減重代謝手術，創下「百天百例」的全球紀錄，更於10小時內高效完成六例手術，打破Hugo系統全球最高手術量紀錄。

除了減重代謝手術外，Hugo機器手臂系統也能廣泛應用於泌尿科，大腸直腸外科及一般外科等微創手術領域，未來將持續拓展更多科別，為病人帶來更多治療選擇。

個案王先生（左二）、個案鄭先生（右二）於中國醫藥大學附設醫院接受雨果（Hugo）機器手臂輔助縮胃曠腸手術。（中醫大提供）

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