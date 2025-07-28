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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

跟B肝帶原者吃飯、講話會染病 黑白講啦！導正4錯誤觀念

2025/07/28 18:25

台灣癌症基金會今（28）日攜手國民健康署舉辦「避免肝炎變肝癌」記者會，並首度公開微電影「老羅的玫瑰與茉莉」。（台灣癌症基金會提供）

台灣癌症基金會今（28）日攜手國民健康署舉辦「避免肝炎變肝癌」記者會，並首度公開微電影「老羅的玫瑰與茉莉」。（台灣癌症基金會提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕今（28日）是世界肝炎日，台灣癌症基金會鎖定40歲以上的B肝疫苗斷層世代進行認知與行為調查發現，這群人對於B肝存在4大錯誤觀念，包含誤以為吃飯或講話會傳染、帶原者未追蹤、沒有症狀就不管它、自行停藥，造成發展為肝癌的風險大增。

台灣自1986年成為全球第一個全面為新生兒施打B肝疫苗的國家，成功大幅降低兒童B肝感染與肝癌發生率。不過，台灣癌症基金委託全國公信力民意調查公司，針對40歲以上的B肝疫苗斷層世代進行認知與行為調查，發現在防治上遭遇4大認知危機。

目前B肝疫苗斷層世代粗估約170萬人為B肝帶原者，但調查發現，近5成民眾不清楚B肝主要感染途徑，4成誤以為吃飯、講話會傳染，造成預防走錯方向，也易讓病友背上不必要的污名；9成4民眾知道自己是否為B肝帶原者，但帶原者認知模糊，1/3未每年追蹤；3成3帶原者以為沒症狀就沒事；近4成曾經用藥的病人自行停藥，3成因指數正常誤判停藥時機。

台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙表示，這些錯誤觀念成為台灣肝癌高發的元兇之一，強調指數正常不等於沒事，藥不能自己停，沉默的病毒才是最危險的，追蹤更是對健康真正的負責，呼籲B肝患者別錯失治療黃金期。

國健署長吳昭軍指出，B、C肝是台灣慢性肝病與肝癌的主要原因，政府提供終身一次免費B、C肝篩檢，並自8月1日起將篩檢年齡下修至1986年以前出生者，期盼早期發現、早期治療，防堵肝癌上身。

台灣癌症基金會今日攜手國民健康署，在松菸誠品電影院舉辦「避免肝炎變肝癌」記者會，並首度公開微電影「老羅的玫瑰與茉莉」，由女星安心亞主演，一人分飾兩角，詮釋肝病對家庭的衝擊。

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