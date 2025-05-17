健康網》常吃檸檬易曬黑？ 研究破迷思：須攝食極大量

營養師分享，檸檬、香菜、芹菜等食物因含有具光毒性的呋喃香豆素成分，接觸局部皮膚後立馬曬太陽，可能引起紅腫等症狀；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（17）日各地高溫，中央氣象署發出高溫預警，表示中午前後高雄市有連續出現36度高溫的可能。網路上常有人將檸檬、香菜、芹菜、九層塔等食物列入美白黑名單，是否真有其事，還是以訛傳訛？對此，好食課指出，檸檬、芹菜等之所以被認為影響美白，主要是因含有具光毒性的呋喃香豆素成分，但僅限於接觸局部皮膚後立馬曬太陽，才可能引起紅腫等症狀。至於食用部分，據研究，以芹菜來說，必須大量攝取才可能引起皮膚問題。所以，若說因食用檸檬、芹菜等導致曬黑，亦須攝食極大量。

呋喃香豆素具光毒性須留意

料理時，芹菜、香菜或九層塔等因具有特殊香味，經常被用來提味或入菜，而檸檬富含維生素C，也被許多人奉為美白營養素之一。那麼，為何常聽人說，吃這些食物容易曬黑？好食課於臉書專頁發文表示，檸檬、香菜、九層塔等因含有呋喃香豆素，此成分具有光毒性，當接觸後立刻去曬太陽，就會引起類似曬傷後的紅腫、水泡等症狀，但這都僅限於接觸到的局部皮膚。

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至於吃這類食物是否會引起皮膚問題？好食課說，根據過去研究，須吃下300克的芹菜，才有可能引起皮膚紅腫。所以，若因吃檸檬、香菜而發生曬黑情況，亦須攝取極大量才有可能。此外，也建議勿用檸檬敷險，因為這樣做不僅無法補充維生素C，反而可能增加曬傷、色素沉澱危機。

6大「吃的防曬乳」一次看

另，營養師張宜臻（Lexie）曾於好食課發文分享，夏日炎炎怕曬傷，除塗防曬乳、戴墨鏡及撐傘外，飲食掌握以下幾個「吃的防曬乳」，也可白拋拋、幼咪咪的度過炎夏：

●維生素A：有助維護皮膚、黏膜健康，保水防止乾燥，飲食可吃豬肝、地瓜、南瓜。

●維生素C：具有抗氧化作用，可減少紫外線對皮膚造成的氧化傷害，飲食可吃芭樂、苦瓜、甜椒、奇異果。

營養師說，芭樂所含維生素C是「吃的防曬乳」之一，具抗氧化作用，可減少紫外線對皮膚造成的氧化傷害；示意圖。（圖取自freepik）

●維生素E：可幫助清除自由基、防止肌膚受損與暗沉，過去研究搭配類胡蘿蔔素一起食用，有助減緩並預防紫外線造成的紅斑，可食用堅果種子或未精製全穀雜糧等。

●ω-3脂肪酸：可降低體內發炎反應，防止UVB誘導的紅斑，飲食可吃鯖魚、鮭魚，或直接食用魚油。

●多酚類：多酚類的抗氧化、抗發炎特性，有助減緩紫外線對皮膚的損傷程度，過去研究發現，食用葡萄有助於提升皮膚對曬傷的抵抗力，而綠茶中的兒茶素，則有助預防紫外線引起的紅斑性發炎損傷。

●類胡蘿蔔素：類胡蘿蔔素可減少皮膚光損傷，以往研究發現，如番茄中的茄紅素，即可改善皮膚曬紅情況。

營養師指出，類胡蘿蔔素可減少皮膚光損傷，據以往研究發現，如番茄中的茄紅素，即可改善皮膚曬紅情況；示意圖。（圖取自pexels）

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