高齡、數位化雙挑戰 北護大國際論壇聚焦智慧化育才

國際生參與論壇並進行交流。（台北護理健康大學提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕社會邁向高齡化與數位轉型的雙重挑戰，卻又面對護理人才短缺，台北護理健康大學近日邀集專家研討相關議題，強調將以智慧化策略進行人力與流程再設計，教育部則盼學校與醫療機構攜手培育智慧健康照護人才。

台北護理健康大學校長吳淑芳指出，高齡照護結合數位科技已成護理教育的核心。大型醫院普遍面臨照護資源供需失衡與急診壅塞等問題，智慧科技正在快速改變照護現場。唯有導入智慧化策略進行人力與流程再設計，透過教育培養具數位能力的照護專才，方能兼顧照護品質與永續發展。

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台中榮總骨科部暨智慧醫療委員會主任兼執行長陳昆輝則分享「數位護理與機器人協作」的智慧醫療經驗，包含「語音辨識技術應用於諮詢專線」、「大型語言模型輔助病歷書寫」，以及「肌肉骨骼傷害手機APP檢測系統」等前瞻應用。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴指出，智慧照護是回應人口結構變遷與資源限制的關鍵解方，未來護理專業人員需具備數位素養與跨域整合能力，應賦能護理人員成為科技創新者，而智慧護理永續發展的3大支柱為政策支持、教育創新與臨床實踐。

台北市護理師護士公會理事長蕭淑代亦發表專題演講「打造安全醫院的智慧護理」，內容涵蓋醫療人力危機下的數位重塑需求、提升照護安全與效率的智慧解方，以及實務創新應用模式，提出以「人本導向、數據驅動、務實導入」為核心的智慧轉型策略，實現安全、有效且永續的醫療照護。

教育部技職司長楊玉惠則關心護理人力短缺議題，鼓勵學校與醫療機構攜手合作，推動技職教育朝向智慧健康照護邁進，培育學生未來進職場無縫接軌醫院的AI智慧化。

論壇也邀請美國波士頓學院護理學院教授Corrine Y. Jurgens主講「Heart Failure Symptom Research: The Road Less Traveled」，深入探討心衰竭照護中的關鍵挑戰與研究發現，帶領與會者洞悉國際研究趨勢，啟發臨床實務與學術發展。

學者專家齊聚「國際護理菁英論壇」探討智慧化與照護議題。（台北護理健康大學提供）

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