健康網》HPV不只是「菜花」 研究：影響男性生育力

醫師建議，男性如果有不明原因不孕或多重伴侶，建議接受HPV篩檢，或是接種HPV疫苗，保護自己也保護伴侶；圖為情境照。（圖取自freepik）





葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人類乳突病毒（Human Papillomavirus，簡稱HPV）與女性子宮頸癌有關，目前也已推動女生接種HPV疫苗來預防癌症。西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，其實HPV並不只影響女性，男性也可能感染，直接影響男性生育力，值得注意生殖健康風險。

從2025年9月起，國中2年級男生也納入公費HPV疫苗接種對象，期望提升整體HPV疫苗接種率，進而降低子宮頸癌、頭頸癌、肛門癌等HPV相關疾病在男、女的發生率。

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邱筱宸於臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文表示，人類乳突病毒（HPV）也會影響男性生育力，他引述一項研究指出，HPV會影響男性精子健康，這項研究針對 2018年至 2021年間，就診於泌尿科門診的205名成年男性，進行交叉分析。大約19%的受試者感染了HPV，尤其是高風險型的HPV-16最常見。雖然這些感染者的精子濃度和活動力無明顯差異，但高風險HPV感染者的精子壞死率與活性氧（ROS）產生量明顯上升，反映出細胞壓力與損傷增加。

出乎意料的是，高風險型HPV感染者的白血球數與發炎因子濃度較低，顯示局部免疫反應反而下降，這可能讓病毒更容易潛伏並持續傳播。若還合併其他尿道病原體感染，會更加劇精子壞死與氧化壓力。

邱筱宸說明，從以上結果顯示，HPV感染可能破壞男性的生殖能力，長期下來可能影響受孕。同時，免疫力降低也會增加病毒持續存在和傳染的風險，對自己和伴侶的健康都有影響。

邱筱宸說，HPV 是一種常見的性傳染病毒，簡略分成2大類，高風險型HPV：像是HPV-16，會增加罹癌風險，包括陰莖癌和肛門癌；低風險型HPV：通常會引起尖型濕疣（俗稱「菜花」）等良性病變。

針對防護HPV，邱筱宸提供3項建議，包括男性也要重視HPV；如果有不明原因不孕、尿道不適或多重伴侶，建議接受HPV篩檢；符合條件的男性可以考慮接種HPV疫苗，保護自己也保護伴侶。

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