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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》9款糖友可吃的調味料！ 芝麻、無糖花生醬被點名

2025/06/15 11:50

醫師指出，無糖且成分單純的花生醬是一個好的優質油脂選擇；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，無糖且成分單純的花生醬是一個好的優質油脂選擇；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美食當前，卻因為害怕血糖升高而綁手綁腳？新竹初日診所院長魏士航在臉書專頁「初日診所」與Youtube頻道發影片分享，糖尿病患者最怕含糖的食品，包括調味料也須小心，因此整理9款糖友可以吃的調味料，如黑胡椒粉、羅勒葉、肉桂粉、無糖花生醬、辣椒粉、蒜泥、芝麻、番紅花、番紅花及七味粉。

1.黑胡椒粉：黑胡椒粉中含有胡椒鹼，具有抗氧化的特性，還能提升薑黃素、β-胡蘿蔔素等營養素吸收。

2.羅勒葉：羅勒葉適合做為沙拉、湯品的調味料。

3.肉桂粉：肉桂肉桂有助於血糖控制，不會劇烈影響血糖波動。

4.無糖花生醬：無糖且成分單純的花生醬是一個好的優質油脂選擇。

醫師指出，辣椒內的辣椒素可以促進新陳代謝、脂肪燃燒，特別是腹部脂肪；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，辣椒內的辣椒素可以促進新陳代謝、脂肪燃燒，特別是腹部脂肪；示意圖。（圖取自freepik）

5.辣椒粉：辣椒內的辣椒素可以促進新陳代謝、脂肪燃燒，特別是腹部脂肪。

6.蒜泥：大蒜具有抗氧化、抗發炎能力，對於血糖的波動也影響不大。

7.芝麻：芝麻可以幫助我們降低空腹血糖及糖化血色素，有助於第2型糖尿病患者的血糖管理。

8.番紅花：番紅花具有抗發炎特性，有助於心血管健康。

9.七味粉：七味粉通常是由多種不含糖的香料組成，適合糖尿病患者食用。

醫師表示，大蒜具有抗氧化、抗發炎能力，對於血糖的波動也影響不大；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，大蒜具有抗氧化、抗發炎能力，對於血糖的波動也影響不大；示意圖。（圖取自freepik）

控糖5撇步 遠離併發症

國健署曾提醒糖友，掌握健康透過「控糖5撇步」穩穩控制血糖，並養成良好生活習慣及配合專業照護指導，以減輕及防止併發症的發生。

●健康飲食，3少1高：應請教醫師及營養師，依個人病情制定適合的飲食計畫，以「均衡飲食」為基礎，並注意3少1高：少油、少鹽、少糖及高纖飲食之原則，達到控制血糖及維持健康的目的。

●規律運動，週週150：減少長時間坐著不動的生活型態，每週至少有150分鐘的身體活動，並注意潛藏的危險，如跌倒、脫水等，以及運動前血糖自我監測，避免發生低血糖的情況。

●控制體重，減輕負擔：在營養師、衛教師指導下，進行體重控制，或參加病友團體，揪團減重，以遠離肥胖及糖尿病帶來的威脅。

●規律服藥，按時規律：依照醫師指示按時規律服藥，不可任意增減藥量或自行停止服藥，若治療期間有更換醫師，務必告知新的醫師目前服藥情形，降低不必要的藥物交錯及干擾血糖的控制。

●監測血糖，規律自主：血糖值會隨著飲食、生活型態而有所變化，應養成自我血糖監控，定期正確的量測血糖，確保血糖在正常控制範圍內。

新竹初日診所院長魏士航。（初日診所提供）

新竹初日診所院長魏士航。（初日診所提供）

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