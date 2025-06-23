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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

心臟病治療大突破！新免疫療法能「逆轉」膽固醇傷害

2025/06/23 11:28

最新研究揭示，膽固醇不只堵塞血管，更能直搗心臟（如圖）的細胞「發電廠」粒線體，破壞其能量生產；圖為情境照。（圖取自freepik）

最新研究揭示，膽固醇不只堵塞血管，更能直搗心臟（如圖）的細胞「發電廠」粒線體，破壞其能量生產；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，一個國際研究團隊最近揭示了膽固醇損害心臟的一種全新機制，並開發出一種實驗性的免疫療法，有望從根本上逆轉這種傷害。該研究發現，膽固醇竟能直接入侵心臟肌肉細胞的「發電廠」粒線體，從而引發心臟的「能源危機」。

這項由西班牙巴塞隆納生物醫學研究所（IIBB-CSIC）主導，並發表於《脂質研究期刊》（Journal of Lipid Research）的跨國研究，為心血管疾病的治療帶來了全新思路。

過去的研究已知，在肥胖、糖尿病或高膽固醇等情況下，心臟功能會惡化。而這項新研究首次揭示了其內在的細胞機制：由脂蛋白攜帶的膽固醇，並非僅僅堆積在血管壁上，而是會透過心肌細胞表面的LRP1受體，直接「滲透」到細胞內部的粒線體中。

粒線體是心臟細胞的能量核心，佔據了心肌細胞近1/3的體積，負責為心臟的持續跳動提供源源不絕的能量。一旦膽固醇在粒線體內大量積累，便會破壞其精密結構，損害其能量生產鏈，最終導致心肌細胞功能衰竭。

研究團隊的首席作者Vicenta Llorente-Cortés博士解釋：「我們揭示了1個前所未見的機制：膽固醇不只影響血管，它還能實際穿透心臟的粒線體，從內部瓦解心臟功能。」

為反制這一有害機制，研究團隊開發出一種實驗性的單株抗體免疫療法。這種抗體能精準地靶向並阻斷LRP1受體的特定區域，如同一個「守門員」，阻止膽固醇從細胞外部被運送至粒線體內。

在與人類脂質狀況相似的兔子模型實驗中，這種免疫療法取得了顯著成效。它不僅成功阻止了膽固醇在粒線體內的積累，還逆轉了已造成的損害，使粒線體的結構與能量生產效率恢復正常。

分析指出，這項發現具有重大的臨床應用潛力。目前的心血管疾病療法，多半集中於控制血壓或血漿中的膽固醇，但對於細胞內部已造成的代謝損傷，尤其是粒線體的損害，一直缺乏有效對策。這種新型免疫療法，有望成為首個能「從內部保護心臟」的精準治療策略，為高心血管風險患者帶來了新的希望。

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