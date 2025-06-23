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健康網》十字花科蔬菜抗癌又護肝！ 學者：熱食加1物效果佳
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕十字花科蔬菜被譽為「超級食物」，富含多種有益健康的營養素。營養學者洪泰雄指出，其中的關鍵成分「異硫氰酸酯」，具有抗癌、抗氧化與促進肝臟解毒等功效。烹調方面，生食能保留較多酵素；而加熱雖會導致酵素流失，但只要與芥末同食，仍能幫助保留酵素活性。
洪泰雄在臉書專頁說明，異硫氰酸酯（Isothiocyanates）是一類具有硫的植物化合物，主要來自十字花科植物中的一種前驅物質「葡萄糖硫苷（Glucosinolates）」。當蔬菜被切碎、咀嚼或加熱時，酵素硫配糖體酶（myrosinase）會把葡萄糖硫苷轉化為活性的異硫氰酸酯。
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洪泰雄列出常見的富含異硫氰酸酯的十字花科蔬菜，像是綠花椰菜（綠花椰菜苗含量最豐富）、白花椰菜、青江菜、大白菜、高麗菜、芥菜、羽衣甘藍（Kale）、小松菜、芥藍。
洪泰雄表示，生食十字花科蔬菜可以保留較多的硫配糖體酶；少量加熱（如蒸3-4分鐘）則能激發異硫氰酸酯釋放，幫助消化。若想要熱食十字花科蔬菜的同時也保留酵素，可加入芥末一起享用，因為芥末醬富含類似酵素的物質，可補強加熱後酵素流失的轉換能力。
異硫氰酸酯4功效
●抗癌作用：可抑制致癌物活化、促進癌細胞凋亡，常被用於大腸癌、乳癌、攝護腺癌的研究中。
●抗氧化與抗發炎：可活化體內的抗氧化酵素，如Nrf2路徑，提高細胞自我防護力。
●促進肝臟解毒：促進肝臟第2期解毒酵素作用，有助代謝環境毒素。
●具血糖調節的潛力：部分研究指出，異硫氰酸酯可幫助改善胰島素敏感性，可能有調節血糖的潛力。
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