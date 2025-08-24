自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》呂頌賢一度病危 醫揭細菌性肺炎得搶時間治療

2025/08/24 22:05

港星呂頌賢（左）2個月前細菌性肺炎進ICU搶命，幸好搶救回來，亞東醫院胸腔內科醫師鄭世隆說，儘快查出哪一種菌種，進行抗生素治療。（取自呂頌賢微博）

港星呂頌賢（左）2個月前細菌性肺炎進ICU搶命，幸好搶救回來，亞東醫院胸腔內科醫師鄭世隆說，儘快查出哪一種菌種，進行抗生素治療。（取自呂頌賢微博）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕港劇《笑傲江湖》中的令狐沖港星呂頌賢，日前曾一度病危送進加護病房，因受到細菌性肺炎感染，在中國住院2週，消瘦了18公斤。亞東醫院胸腔內科醫師鄭世隆指出，細菌性肺炎佔所有肺炎的10%到30%，若及時治療，使用抗生素7到10天之後就可以痊癒。

鄭世隆在亞東醫院衛教資料分享，肺炎又分為病毒性肺炎和細菌性肺炎。病毒性肺炎的症狀比較輕微，患者大多會出現輕微的呼吸不順；至於細菌性肺炎常見的細菌包括鏈球菌、流行性感冒嗜血桿菌、與肺炎鏈球菌等。常常會趁著患者感冒時併發。患者會出現發高燒、嚴重頭痛、呼吸困難、倦怠等症狀。

感染肺炎後該如何治療？鄭世隆說，如果是細菌感染引發的肺炎，醫師會以抗生素治療，如果是病毒引發的肺炎，目前尚無特效療法，通常是針對症狀做支持性療法，例如嚴重呼吸衰竭就必須使用呼吸器來維持呼吸。

預防肺炎 醫：掌握6要訣

●要定時運動：視身體情況選擇適合自己的運動，像是游泳、快走等，建議1個星期做3次運動，一次持續30分鐘，可促進心肺功能。但是要記得，秋冬季節的清晨溫度比較低，可選擇比較溫暖的時段，不必勉強在清晨作運動。

●注意均衡飲食：飲食多樣化，可以幫助我們從各種食物中攝取不同的營養素，截長補短。

●多喝水：在身體允許的情況下，多喝水，有助於身體代謝毒素。

●勤洗手：有不少細菌和病毒，都是透過接觸傳染。尤其在出入公共場所之後，回家記得要更換衣物並洗手，以保護家人。

●要控制好慢性病：慢性病如果控制不好，會讓人體常處在不穩定的狀態，使得免疫力下降，不利於抵抗致病菌。

●不要忽視小感冒：感冒表示身體已經有病菌入侵，尤其是屬於免疫力比較差的老人們更是要小心謹慎，千萬不要忽視感冒的嚴重性，以免引發二次感染。

