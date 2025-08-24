健康網》兄弟投手魏碩成頭痛 醫囑10類型人快就醫

兄弟先發左投魏碩成第一局即非常不舒服，他強忍頭痛投完後就醫。羅東博愛醫院神經內科醫師吳旻陽提醒，頭痛背後可能隱藏潛在嚴重疾病。（記者陳逸寬攝）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中信兄弟今（24）日迎戰台鋼雄鷹，兄弟先發左投魏碩成第一局即非常不舒服，他強忍頭痛繼續投球，下場後已先進行初步檢查並休息觀察，後續會到醫院做近一步檢查。羅東博愛醫院神經內科醫師吳旻陽提醒，頭痛背後可能隱藏潛在嚴重疾病。

根據羅東博愛醫院衛教資料指出，頭痛幾乎已經是現代文明病，有10大類型，不舒服的人初判後，最好儘快就醫抓出病源。

請繼續往下閱讀...

●發作突然且劇烈的頭痛：

這種突如其來的劇痛通常被形容為「雷擊型頭痛」，是一種需要高度警惕的危險信號。它背後代表的可能與腦血管有關，例如腦出血、腦血管瘤等情況，一般建議盡快就醫。

典型的症狀表現為，頭痛會在短時間內（幾秒鐘～1分鐘）直接痛到最高點，病人的感受可能像是「爆炸型頭痛」、「被閃電擊中腦袋的感覺」、「此生遇過最嚴重的頭痛」等。

●中年後出現新的頭痛：

若以往沒有頭痛的困擾，卻在中年過後出現頭痛症狀，便需要格外留意。原因在於中老年過後，腦腫瘤，腦中風等的發生機率會提高。也因此這個年齡層的病患，頭痛的同時可能隱藏其他原因。

一般來說，年齡劃分點在50歲左右。若家中長輩年過半百突然常喊頭痛，便要特別需要留意！

●頭痛伴隨發燒：

若頭痛伴隨發燒現象，尤其合併有頸部僵硬、皮疹，或是精神不好、一直昏睡的話，可能是腦膜炎前兆。

腦膜炎診斷較為耗時，一般的抽血無法診斷，需要接受腰椎穿刺的檢查以及其他臨床評估才能進一步確診。而且它一般需要住院接受長達數周的抗生素治療，診斷與治療都較棘手，不可不慎！

●婦女懷孕中或是產後出現頭痛：

懷孕婦女或是產後媽媽，由於身體代謝與賀爾蒙的變化，發生新的頭痛，可能會與腦中風、血管栓塞有所關連。此外，懷孕婦女除了頭痛之外，如果又發生高血壓、蛋白尿的狀況，便要留意子癲前症，一旦發病，胎兒和母親都會有危險。

●頭痛伴隨神經症狀：

神經相關的症狀很多，較為常見且與頭痛相關的有：意識變差、單側手腳無力、單側肢體麻木、視力模糊、複視現象、持續噁心嘔吐、癲癇發作等。

背後涉及的病因也非常多，若是突然發作的，可能和腦血管的問題有關聯（腦出血、腦中風等等）；若症狀持續了數個月，可能是腦部的腫瘤。

●頭痛嚴重程度，會隨著姿勢擺位而有波動：

如果在起立、彎腰或躺下時頭痛加重，可能表示頭痛和腦壓增高，或是腦壓降低有關。腦壓增高的原因比較多，包含腦出血、腦中風、腦部感染、腦腫瘤、水腦症、新陳代謝方面的問題，少數的處方藥也可能使腦壓提高。

臨床上因為腦壓增高而導致頭痛的病人，症狀描述如：「睡越久頭越痛」、「常常睡到半夜痛醒」、「只要坐起來，頭痛很快就會好一點」等等。相反的，若是因為低腦壓而導致頭痛的病人，描述會出現：「躺下來頭痛就會改善很多」、「一下床就會開始頭痛」。

●頭痛會因為咳嗽、打噴嚏、搬重物等日常動作惡化：

倘若頭痛的嚴重程度，會因為在彎腰、搬重物、重訓、跑步運動，或者是用力咳嗽、打噴嚏、解便的當下，變得更痛的話，有可能是顱內結構性異常，例如後顱窩的壓迫、腫塊、或是感染所致，需要小心。

●同時罹患有癌症、或免疫力低下等慢性病史：

癌症病患若出現新的頭痛，要擔心可能是新的腦部轉移，因此建議將症狀告知醫師。免疫力低下的族群，如人類免疫缺乏病毒患者，由於身體抵抗力不佳，腦部感染的機率也比一般人高，因此這兩類族群頭痛也要特別注意。

●頭痛的方式與過去有所不同：

原本的頭痛模式突然改變，例如頻率、嚴重度或是持續時間大幅增加、之前是悶痛但變成抽痛、頭痛改變位置等等，可能是腦部有新的變化，建議就醫評估。

●止痛藥越吃越重：

藥物越吃越重，需要小心藥物成癮，也就是「藥物過度使用頭痛」。這意指長期過度使用止痛藥之後，反而導致頭痛的頻率和嚴重程度逐漸增加，最終演變為幾乎每日照三餐吃止痛藥，卻仍頭痛發作，但是不吃也會痛起來的惡性循環，此時建議與醫師討論用藥方法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法