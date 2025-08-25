嘉義市滅鼠大作戰遏止病原 滅鼠餌劑免費索取

老鼠是漢他病毒常見的宿主，當人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染的塵土，可能增加傳染病感染風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕近年全球暖化，老鼠繁殖期時間變長、繁殖迅速，老鼠數量攀升，為了防止鼠類傳染病以及造成環境衛生問題，嘉義市政府環保局提供滅鼠餌劑放置在里長、聯合里辦公處等地，民眾如發現住宅出現鼠糞、鼠齧咬痕，可向鄰長、里長、里辦公處詢問索取，每戶領取以2包為限。

市環保局表示，老鼠是漢他病毒常見的宿主，當人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染的塵土、物體，或被帶病毒的老鼠咬傷，可能增加傳染病感染風險。感染症狀包含發燒、結膜充血、虛弱、頭痛、腹痛、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，並可能進展成急性腎衰竭。

市環保局說，防治老鼠有「3不」原則，作，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，包括封閉老鼠可能入侵的洞口，如排水孔加孔徑0.6公分以下柵網、修補門窗破洞；斷絕食物來源，將廚餘及食物妥善包裝放置；落實環境整潔，不堆積廢棄物，勤清掃儲藏室、櫥櫃、水溝等老鼠容易窩藏空間。如發現有鼠類排泄物，應佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，使用100cc的漂白水與1公升清水稀釋後，潑灑於可能被污染環境，消毒約30分鐘後再清理。

市環保局提醒，使用滅鼠餌劑時應清楚標示、妥善保存，避免誤食或誤用，使用時沿牆角施放毒餌，如雜物堆、防火巷、排水設施附近；每次投放適量毒餌；毒餌如果沒被吃掉，暫停再放餌；投藥3至4天才會出現死鼠，一般高峰期約5至7天。

嘉義市環保局提供滅鼠餌劑，民眾可免費索取。（嘉義市環保局提供）

