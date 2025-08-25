自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

嘉義市滅鼠大作戰遏止病原 滅鼠餌劑免費索取

2025/08/25 09:52

老鼠是漢他病毒常見的宿主，當人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染的塵土，可能增加傳染病感染風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

老鼠是漢他病毒常見的宿主，當人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染的塵土，可能增加傳染病感染風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕近年全球暖化，老鼠繁殖期時間變長、繁殖迅速，老鼠數量攀升，為了防止鼠類傳染病以及造成環境衛生問題，嘉義市政府環保局提供滅鼠餌劑放置在里長、聯合里辦公處等地，民眾如發現住宅出現鼠糞、鼠齧咬痕，可向鄰長、里長、里辦公處詢問索取，每戶領取以2包為限。

市環保局表示，老鼠是漢他病毒常見的宿主，當人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染的塵土、物體，或被帶病毒的老鼠咬傷，可能增加傳染病感染風險。感染症狀包含發燒、結膜充血、虛弱、頭痛、腹痛、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，並可能進展成急性腎衰竭。

市環保局說，防治老鼠有「3不」原則，作，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，包括封閉老鼠可能入侵的洞口，如排水孔加孔徑0.6公分以下柵網、修補門窗破洞；斷絕食物來源，將廚餘及食物妥善包裝放置；落實環境整潔，不堆積廢棄物，勤清掃儲藏室、櫥櫃、水溝等老鼠容易窩藏空間。如發現有鼠類排泄物，應佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，使用100cc的漂白水與1公升清水稀釋後，潑灑於可能被污染環境，消毒約30分鐘後再清理。

市環保局提醒，使用滅鼠餌劑時應清楚標示、妥善保存，避免誤食或誤用，使用時沿牆角施放毒餌，如雜物堆、防火巷、排水設施附近；每次投放適量毒餌；毒餌如果沒被吃掉，暫停再放餌；投藥3至4天才會出現死鼠，一般高峰期約5至7天。

嘉義市環保局提供滅鼠餌劑，民眾可免費索取。（嘉義市環保局提供）

嘉義市環保局提供滅鼠餌劑，民眾可免費索取。（嘉義市環保局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中