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健康網》攝護腺肥大不一定是老化！ 醫揭「這飲食」讓風險飆

2026/05/27 20:28

研究顯示，每天攝取紅肉的男性，攝護腺肥大的風險增加約38%；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，每天攝取紅肉的男性，攝護腺肥大的風險增加約38%；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕攝護腺肥大不一定是老化的關係，飲食與代謝狀態也可能是重要推手。泌尿科醫師林柏廷引述指出，每天攝取紅肉的男性，攝護腺肥大的風險增加約38%；總脂肪攝取最高族群，風險也增加約31%。換言之，長期高油脂、高加工、低蔬果的西方飲食，可能讓身體處於低度慢性發炎狀態，進一步影響攝護腺與排尿功能。

林柏廷在臉書粉專「泌尿科 林柏廷醫師」發文分享，傳統觀念認為攝護腺肥大，只是單純老化。隨著對細胞代謝的研究日益深入發現，推動攝護腺長大的，可能不只來自腺體本身，而是男性吃進去的食物，甚至血糖與胰島素問題，可能都是肥大的推手。這也意味著，近年來攝護腺肥大，已逐漸被定位成代謝與發炎的問題。而西方的飲食文化，很可能會助長體內的發炎狀況。

林柏廷說明，研究中也看到類似趨勢。在PCPT攝護腺癌預防試驗的長期追蹤裡，4770名男性資料顯示，每天攝取紅肉者，攝護腺肥大的風險增加約38%。總脂肪攝取最高的族群，風險也增加約31%。

同時，NHANES大型資料分析發現，膳食發炎指數DII越高，下泌尿道症狀風險越高。當DII超過某個轉折點後，每增加1分，出現臨床下泌尿道症狀的機率增加約26%。此外，據研究顯示，空腹胰島素較高的男性，攝護腺體積較大，年度增長速度也比較快。如果高胰島素患者合併有其他代謝症候群合，攝護腺年度增長率可高出約28%。

林柏廷警告，當一位中年男性同時有：大肚腩、血糖偏高、血脂異常和高血壓，重點可能就不只是攝護腺本身，而是這個身體環境，正在推著攝護腺往肥大的方向走。

民眾如何維護攝護腺健康？林柏廷表示，目前比較穩健的概念，不是「單一補充品救攝護腺」，而是整體飲食型態。例如，地中海飲食或偏東方型的植物性飲食，通常包含比較多蔬菜、水果、豆類、全穀、魚類、大豆異黃酮、茄紅素與各種維生素，「像是把很多小滅火器，放進每天的餐盤裡。」PCPT資料顯示，每週攝取4份以上蔬菜的男性，攝護腺肥大風險可降低約32%。

林柏廷總結，只要每天做一點小改變，例如，多吃一點蔬菜，少一點油鹽，這些不是為了「排毒」，而是幫身體降低發炎。攝護腺肥大並非只有年齡因素，背後可能反映整體代謝與生活型態問題。

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