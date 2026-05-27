健康網》維他命D不只護骨本 研究：乳癌化療效果提升近8成

腎臟科醫師江守山表示，研究指出，乳癌患者化療期間補充維他命D，可能有助提升治療效果；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕乳癌是許多女性聞之色變的健康威脅之一，除了醫藥治療、生活作息、飲食調整外，補充特定維生素也能提高治癒力。腎臟科醫師江守山表示，根據國外研究，比起昂貴的化療藥物，簡單補充維生素D，可能有助於提高化療效果達79%。

江守山於臉書粉專「江守山醫師」發文指出，1項由FAPESP資助的巴西研究發現，攝取簡單的維生素D補充劑，可能有助於提高乳癌女性患者的化療療效。這項由聖保羅州立大學博圖卡圖醫學院（FMB-UNESP）開展的研究表示，低劑量維生素D可以改善治療效果，並且與某些昂貴或難以獲得、旨在增強化療療效的藥物相比，它可能是一種更容易獲得的替代方案。

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江守山說明，這項由FAPESP資助的研究，納入80名45歲以上的女性受試者，她們都準備在FMB-UNESP綜合教學醫院（「Hospital das Clínicas」）的腫瘤門診接受治療。參與者被隨機分成2組，每組人數相等。一組每日服用2000國際單位（IU）的維生素D，另一組則是服用安慰劑。

6個月後，研究人員發現，2組之間的差異顯著。服用維生素D的患者中，43%在化療後癌症完全消失。相較之下，安慰劑組中只有24%的患者達到相同效果。數據換算顯示，補充維生素D讓治療的「病理學完全反應率」提升了79%。

江守山說，越來越多的研究證據顯示，維生素D在免疫功能中也能發揮作用，幫助人體抵抗感染和疾病，也包括癌症。

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