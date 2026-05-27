屏榮4大女醫師進駐龍泉分院 偏鄉醫療量能升級

郭閔珊、劉相宜、李依恩、曾馨平四名美女醫師。（左起）（ 屏榮提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東榮民總醫院龍泉分院近日迎來4大美女醫師，正式投入偏鄉醫療行列，其專長涵蓋兒科、直腸外科及婦產科等臨床重點科別，為大武山下及周邊鄉鎮居民帶來更即時、完整且具連續性的醫療照護。

龍泉分院指出，新進醫師中，兒科李依恩醫師將著重於嬰幼兒與學齡前兒童常見疾病診療、疫苗接種諮詢與成長發展評估，減少家長長途奔波就醫的不便；直腸外科曾馨平醫師專長大腸直腸疾病診斷及相關外科評估與術後追蹤，補足以往需轉診至市區醫院的醫療缺口；婦產科郭閔珊醫師以婦女健康檢查、腹腔鏡微創手術及子宮鏡檢查等為重點醫療服務；另一名婦產科劉相宜醫師亦提供一般婦科、一般產科及婦女孕期照護與更年期諮詢等服務，大大提升在地女性健康照護可近性。

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屏東榮總王瑞祥院長表示，偏鄉醫療的核心不僅是「有醫師」，更要「有專科、能持續」。此次4名年輕女性醫師加入，不僅強化分院專科完整度，也讓居民在熟悉、信任的醫療環境中獲得更好的醫療照護。院方也特別提到，女性醫師在小兒照護與婦女健康領域，往往能帶來更細膩的溝通與同理感，對於建立長期醫病關係、推動預防醫學與健康教育具有正向助益。

屏東榮總新增四大美女醫師。（屏榮提供）

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