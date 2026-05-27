健康網》今年首次熱浪警報！台北高溫破38度 快中暑3前兆

北市發布熱浪通報，並啟動熱浪預警機制。（記者蔡愷恆攝）

〔健康頻道／綜合報導〕今（27）天全台酷熱，所有人都籠罩在熱浪下。中央氣象署觀測顯示，截至今下午3點，全台最高溫出現在台南玉井的39.8度，新北新店的屈尺側站39.6度、台北北寮39.1度、新北雙溪39.0度。台北測站更打破設站130年來的5月最高溫，同時雙北多地出現38度以上高溫，臺北盆地與周邊溫度已呈現紫色。

中醫師邵禹豪在臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」說明，三種快中暑的徵兆：

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1.倦怠無力，口渴明顯。

2.心跳加速、頭暈頭脹甚至想吐。

3.皮膚發燙，但卻流不出什麼汗。

這時應立刻離開熱環境、移到陰涼處、補充含電解質的飲品。

同時邵禹豪說明三種緩解後殘留的症狀：

1.疲乏、精神不濟。

2.食慾不振、噁心或腹瀉。

3.頭暈、筋骨痠重、注意力難集中。

建議避免再次曝曬、清淡飲食、適度補充水分與電解質，必要時可以益氣生津的方式調理。

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