面對高齡與AI浪潮 馬偕「醫品週」揭醫療品質升級藍圖

馬偕體系醫療品質週舉辦海報競賽，由第一線醫療團隊分享臨床品質改善成果。（馬偕醫院提供）

〔記者羅碧／台北報導〕面對高齡化、智慧醫療快速發展及永續治理趨勢，醫療品質已不再只是醫院內部管理議題，更成為醫療體系面向未來的重要競爭力。馬偕醫療體系舉辦第三屆「醫療品質週」，以「品質的大船．無畏前行」為主題，聚焦AI數位轉型、病人安全、人因工程及環境永續等議題，透過院內外交流與成果展示，描繪醫療品質升級方向。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚於開幕致詞表示，醫療品質的核心始終是病人，所有品質改善工作的最終目的，都是希望讓病人獲得更安全、更完善的照護。面對AI醫療、高齡化與醫療環境快速變化，品質改善不能只是一次性的專案，而必須成為醫院持續前進的文化，最終目標就是「把最好的品質留給病人」。

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受邀專題演講的衛福部醫事司司長劉越萍指出，隨著高齡化、慢性病增加與醫療需求轉變，醫療品質管理也正從過去著重「品質保證（QA）」逐步走向以「持續改善（QI）」為核心的治理思維。現代醫療不再只是追求制度符合與降低錯誤，而是更重視病人安全、照護體驗、流程優化及跨團隊整合，讓品質改善真正進入醫療現場。

劉越萍表示，在人口結構改變與人力資源有限情況下，數位轉型與新科技將成為醫療體系進化的重要關鍵。AI與智慧醫療並非取代醫療人員，而是協助減少重複性工作、提升管理效率，協助醫療體系在有限資源下持續維持醫療品質與病人安全。

本屆醫療品質週為期三天，規劃「前瞻共創」、「AI創新數位轉型」、「深耕病安」及「環境友善醫療永續」四大主題，邀集多位專家分享臺灣醫療品質發展趨勢與實務經驗，包括衛福部醫事司司長劉越萍、臺大醫院新竹分院院長洪冠予、醫策會副執行長洪聖惠、奇美醫院院長林宏榮等共同參與。

第3屆馬偕體系醫療品質週26日登場，馬偕紀念醫院總院長張文瀚（左7）與衛福部醫事司司長劉越萍（左6）、台大醫院新竹分院院長洪冠予（右6）、醫策會副執行長洪聖惠（右5）等與會貴賓合影。（馬偕醫院提供）

除論壇交流外，現場也展示多項院內品質改善成果與智慧醫療應用，包括AI數位轉型應用、AI驅動三維影像解剖學教學、兒童加護病房給藥安全改善、癌症篩檢追蹤監測，以及麻醉部與營養醫學中心推動的ESG減碳行動。

馬偕紀念醫院醫療品質部主任李君儀表示，「Quality Improvement Never Ends」不只是本次活動標語，更代表醫療品質改善永遠沒有終點，希望透過跨院交流與實務分享，鼓勵第一線同仁從日常臨床工作中發掘問題、提出改善方案，讓品質管理真正成為醫療文化的一部分。

活動中另展示多項院內品質改善與智慧醫療成果，包括AI數位轉型應用、AI驅動3D影像解剖學教學、兒童加護病房給藥安全改善、癌症篩檢追蹤監測，以及麻醉部與營養醫學中心推動的ESG減碳行動等；此外，海報競賽也於今日公布評選結果，由淡水馬偕紀念醫院藥劑部團隊以「分流快取，精準調劑：運用處方大數據優化門診藥局領藥效率之變革」獲得評審一致好評。

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